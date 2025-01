‘Emozioni per Crescere’, formazione pedagogica per bambini e genitori

E’ stato denominato ‘Emozioni per Crescere’, si tratta del nuovissimo programma di formazione pedagogica rivolto a bambini da 0 a 6 anni e genitori che si svolgerà nell’arco dell’anno a Falerone. La vice sindaco Pisana Liberati, sempre molto attenta al mondo della scuola, ha partecipato ad un bando ministeriale, che ha permesso di finanziare un programma di formazione rivolto alle famiglie e bambini dell’Isc di Falerone.

"Il progetto è stata pensato per programmare diverse iniziative – spiega Pisana Liberati – incontri a scuola con pedagogisti specializzati in questo caso con la dottoressa Francesca Gallucci, rivolti a bambini e insegnanti, laboratori di formazione che mettano insieme bambini, genitori e nonni, ma anche corsi di formazione rivolti ai genitori che si svolgeranno periodicamente per affrontare vari temi legati ai menti di transizione e crescita dei bambini specie per dare supporto alle giovani coppie alle prese con i primi figli. Complessivamente saranno messi a disposizione della comunità 570 ore complessive".

Gli incontri per i genitori si volgeranno presso i locali del Comune presso gli uffici dei servizi sociale dalle 16 alle 20 in giorni programmati: il 22 gennaio, poi ancora il 19 febbraio, 19 marzo e 16 aprile. Saranno invece molti gli incontri di laboratorio dedicati ai bambini che si svolgeranno nel salone comunale nel centro storico: oggi dalle 10 alle 11 laboratorio di lettura creativa; il primo febbraio dalle 10 alle 11 laboratorio di musica, il 12 febbraio dalle 17 alle 18 lettura creativa; il primo marzo dalle 10 alle 11 ancora lettura creativa. Visto il numero dei posti disponibili è preferibile prenotarsi press gli uffici del Comune.