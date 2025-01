Ex cinema, palla a Comune e privato

Il tribunale amministrativo regionale dopo ben 13 anni accoglie il ricorso della società cinematografica srl annullando per vizio di forma il decreto con il quale il direttore generale per i beni culturali delle Marche aveva posto il vincolo di tutela sull’ex cinema Excelsior di proprietà della stessa società cinematografica. La notizia non è di quelle che cambiano la vita. Vincolo o non vincolo l’ex cinema è lì da anni in attesa di un tutor che lo sorreggesse decrepito, pericolante e pericoloso, a fare cattiva mostra di sé ed indirettamente del paese che ne supporta e sopporta la presenza da molti, troppi anni.

Tra l’altro il vincolo ora annullato si limitava a garantire solo il recupero della facciata dell’Excelsior, lo meritasse o meno. Dunque nessuno sconvolgimento in vista. Unico problema, riteniamo comunque non di scarsa rilevanza, è che l’accordo per il recupero del manufatto raggiunto tra il Comune, la società cinematografica e la sopraintendenza è comprensivo del vincolo divenuto "virtuale", un vincolo fortissimamente chiesto e sollecitato dal sindaco pro tempore, Andrea Agostini, il quale mirava anche ad acquisire l’Excelsior tra i beni pubblici. L’accordo più sopra riferito per diventare esecutivo e quindi per poter dare il via alle ruspe necessita della convenzione, ancora mancante, tra il Comune e la proprietà dell’ex cinema.

La sottoscrizione del documento è fissata entro il prossimo mese di marzo. Non è dato sapere cosa decideranno comune e privati alla luce della sentenza del Tar. Secondo il sindaco Valerio Vesprini non vi sono motivi di allarme e l’accordo sarà siglato in via definitiva: "si tratta di un vizio di forma credo, superato anche dai successivi pareri che la Sovrintendenza ha più volte dato, confermando il vincolo culturale o storico solo per la facciata. E questa scelta è parte integrante dei documenti e dell’iter che hanno portato all’accordo tra Comune e Cinematografica Excelsior. Ne abbiamo discusso anche con i nostri dirigenti trovandoli d’accordo con le nostre considerazioni". Altra cosa se e quando la società deciderà di firmare. E se questa pronuncia del Tar andrà a pesare sulle scelte del privato.

Silvio Sebastiani