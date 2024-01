Fabbrini in pole, Samb pronta per l’ultimo colpo

Oggi, la Samb dovrebbe sciogliere ogni riserva sull’ultimo acquisto di mercato. Il ds Stefano De Angelis non si sbilancia, soprattutto dopo quanto accaduto con l’ex Recanatese Daniel Giampaolo che dato per fatto, ha poi preso la strada verso Ancona. Non è da escludere che l’ultimo rinforzo possa, magari, mettersi a disposizione di mister Lauro sin da questo pomeriggio. Pare che il toto esterno d’attacco, ora, si riassuma in tre nomi. In pole c’è Diego Fabbrini, classe 1990, svincolato dopo l’esperienza alla Lucchese terminata a giugno scorso. Trenta partite in Serie A (con Udinese e Palermo), 107 in B (con Empoli, Siena, Spezia, Ascoli e Alessandria) per l’esterno d’attacco di San Giuliano Terme, anche trequartista o seconda punta. Vanta pure esperienze all’estero, in Inghilterra con Watford, Birmingham City, Middlesbrough e Millwall, in Spagna al Real Oviedo, in Bulgaria al CSKA Sofia e in Romania con Dinamo Bucarest e FC Botosani. Ha giocato anche le coppe europee: è entrato in Udinese-Arsenal (1-2) valida per il ritorno dei play-off di Champions League, nei quali l’Udinese viene eliminata e ha esordito in Europa League, giocando titolare contro il Rennes. Fabbrini conosce bene San Benedetto, è qui che aveva preso casa quando vestiva la maglia dell’Ascoli nella stagione 2021/2022 (12 presenze e un assist). Per il ds De Angelis è il profilo più interessante attualmente in ballo. Per caratteristiche rappresenta proprio il calciatore che la Samb cerca ed è quello più qualitativo tra i profili in ballo, stando a quel poco che lascia trapelare il ds rossoblù. C’è poi il 29enne Francesco Golfo, legato al Brindisi (9 presenze e un assist nel torneo in corso) fino al giugno 2025, club del girone C di Lega Pro. Il palermitano non gioca da metà novembre e dunque, nel caso, sarebbe subito schierabile. Golfo vanta 7 apparizioni in Serie B con la maglia del Trapani e in C si è visto sempre coi granata e con Picerno, Juve Stabia, Catania e Potenza. E non è da escludere, neppure, che alla fine la Samb decida di tornare su Davide Di Francesco, ala del Monterosi. Inizialmente scartato, perché non potrebbe essere impiegato prima di febbraio dal momento che ha giocato la gara contro la Juve Stabia il 7 gennaio, la Samb potrebbe decidere anche di aspettarlo trattandosi di un 2001. Ha 22 anni, rappresenterebbe un investimento anche per la prossima stagione. Intanto, la Samb prepara la trasferta di Tivoli di domenica prossima. In tre sono influenzati: il portiere Pinto, Chiatante e Martiniello.

