Falerone, Altini: "Aliquote invariate Aumenta solo la Tari"

Molti gli argomenti discussi e votati nell’ultimo Consiglio comunale di Falerone: approvate le aliquote delle principali voci impositive comunali, ma soprattutto sono stati intensificati gli sforzi per portare a compimento la realizzazione dei due nuovi plessi scolastici. "Abbiamo confermato le aliquote di Imu e Iperf – spiega il sindaco, Armando Altini – ma abbiamo dovuto ritoccare leggermente la Tari per fare fronte all’aumento imposto da Asite per il conferimento dei rifiuti in discarica. Per il resto abbiamo deciso di mantenere tutto invariato per andare incontro alle esigenze delle famiglie che in questo periodo stanno già affrontando difficoltà. Sul fronte del piano delle opere pubbliche, ci sono molti progetti, alcuni completati e altri in fase di elaborazione a cui ci stiamo dedicando, la maggiore attenzione però è rivolta alla realizzazione dei due edifici scolastici".

Argomenti su cui il sindaco evidenzia lo stato dei lavori. "I lavori per la nuova scuola elementare di Piane – continua Altini – che andrà a completare il nuovo polo scolastico di via Spineto sono partiti. A causa degli aumenti delle materie prime, abbiamo richiesto con urgenza una rivisitazione del prezzario al fine di ottenere le integrazioni necessarie che finalmente sono arrivate. Si tratta di un’opera strategica che avrà un valore importante per la popolazione di tutta la zona. Il secondo intervento riguarda la costruzione della nuovo asilo, opera del valore complessivo di 1.100.000 euro su cui siamo dovuti intervenire con un compartecipazione, ma anche in questo caso sarà una struttura nuova, moderna e sicura per il territorio. A chiudere le opere maggiormente attenzionate, la gara di appalto per la manutenzione stradale. Lavori per un valore di 1.060.000 euro interesseranno contrada Ferrini, Salegnano, Bore e San Pietro e altri piccoli interventi".

Alessio Carassai