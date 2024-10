Falerone ‘Città dell’Olio’ Tante iniziative tra storia e ambiente

La collina di San Paolino di Falerone domani sarà il palcoscenico di una serie di iniziative a carattere naturalistico, storico e di socializzazione. In occasione dell’ottava giornata nazionale delle ‘Città dell’Olio’, Falerone unico comune della provincia di Fermo ad essere insignito di questo riconoscimento, ha organizzato una ‘Camminata fra gli Ulivi’. Si partirà domani alle 9 dal centro storico di Falerone per raggiungere l’azienda agricola di Giacomo Senzacqua, e sarà lo stesso titolare a mostrare agli ospiti le diverse varietà di ulivi e le loro caratteristiche, oltre ad una degustazione con l’olio appena prodotto. Seguirà poi un momento di incontro con la tradizione, attraverso racconti di vita contadina legati alla raccolta delle olive, quando si faceva manualmente e coinvolgeva tutta la famiglia. La seconda parte della giornata riprenderà alle 15,30, presso il frantoio dell’azienda agricola Bonfigli per scoprire tutti i processi della spremitura e produzione dell’olio; anche qui ci sarà la degustazione dell’olio nuovo, guidata dai titolari del frantoio. L’evento si chiuderà nella vicina chiesa di San Paolino dove alle 17 si terrà un incontro, più tecnico dedicato al tema degli ulivi con Enrico Maria Lodolini, docente di olivicoltura presso la facoltà di scienze agrarie dell’Univpm; Gaetano Sirocchi, docente di produzioni vegetali dell’Agraria dell’Itt Montani, oltre ai produttori di Falerone Giacomo Senzacqua, Giacomo Remia e Francesca Bonfigli. Per la partecipazione è necessaria la prenotazione per informazioni 333-4325808. Nella mattinata di domenica sempre sulla collina di San Paolino di Falerone, promossa dall’associazione nazionale ‘Sos Metal Detector’ si terrà l’iniziativa ‘Caccia al Rifiuto’, una rivisitazione della caccia al tesoro attraverso l’uso dei metal detector per ripulire il parco verde sempre molto frequentato dai rifiuti di origine metallica. I ragazzi che parteciperanno riceveranno un attestato e alcuni gadget dell’associazione.

Alessio Carassai