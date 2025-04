Fantasy game dal Giro d’Italia all’Eurovision

Sono nati legandosi al Festival di Sanremo raggiungendo numeri strabilianti, ma ormai i ragazzi del bar Papalina della Corva, anime del team del FantaSanremo sono impegnati tutto l’anno nelle varie declinazioni del fantasy game, mutuato sia per il mondo dello sport e dunque legandosi al Giro d’Italia, sia per il mondo della musica, confermando la versione FantaEurovision. Così, in questi giorni, sono attive sia le iscrizioni per il FantaGiro d’Italia, ideato e prodotto in collaborazione con Rcs Sport e "per coloro che si iscriveranno entro l’11 aprile, il FantaGiro metterà in palio numerosi pass Hospitality e Race Experience del servizio hospitality denominato Giro Club che porta gli ospiti dentro la Corsa Rosa per eccellenza" spiega il team. Nel frattempo sono state aperte anche le iscrizioni al FantaEurovision (5° edizione) e, in due giorni, sono state già raggiunte e superate le 10mila squadre iscritte alla quinta edizione del fantasy game legato alla kermesse musicale dell’Eurovision Song Contest in programma dal 13 al 17 maggio in Svizzera, a Basilea. "Da queste prime battute si delinea un FantaEurovision molto italiano. Nel podio degli artisti scelti come capitani delle squadre create finora, risultano al primo e al terzo posto Lucio Corsi con ‘Volevo essere un duro’ e Gabry Ponte (concorre per San Marino) con ‘Tutta l’Italia’; al secondo posto c’è l’estone Tommy Crash con ‘Espresso macchiato’ che porterà sul palco come ballerine le nonne di Ostun con la loro versione della coreografia della canzone. Anche per il FantaEurovision ci sono novità nelle meccaniche di gioco: la squadra di 7 giocatori, di cui 5 titolari e due riserve e viene data, a chi vuole, la possibilità di modificarla in giorni e orari prestabiliti.