Fermana, a rischio l’iscrizione in quarta serie

La stagione della Fermana sul campo si è conclusa quasi due mesi fa, eppure ancora nessuno sa quale sarà il futuro della Fermana. Tutte le trattative per provare a regalare ai gialloblù un avvenire roseo sono in fase di stallo. In primis quella con i due maggiori creditori, Agenzia delle Entrate e Inps. Sicuramente ha fatto la sua parte il comunicato di quest’ultimo sulla situazione debitoria della Fermana dove è stata smentita qualsiasi insinuazione sul raggiungimento di un accordo per la ristrutturazione del debito. Da Viale Trento erano state fatte trapelare altre informazioni, e l’Inps ha smentito tutto. Persino loro hanno capito quale fosse il momento giusto per parlare, ma nessuno della società li ha seguiti, se non per i due punti di penalizzazione che penderanno sulla prossima stagione (se ci sarà una prossima stagione). Se le trattative con i due massimi creditori della Fermana sono in stand-by, di conseguenza lo sono anche quelle con i nuovi possibili acquirenti. Prima del comunicato dell’Inps, i contatti erano sempre più entrati nel vivo, ma la comunicazione ha raffreddato il tutto. Intanto restano insoluti anche i pagamenti delle mensilità della scorsa stagione di marzo, aprile e maggio. Per quella di giugno si potrà aspettare tutto il mese di agosto, e quasi sicuramente sarà di competenza della nuova proprietà, sempre se arriverà. Invece sembra che non lo sarà l’iscrizione in Serie D. I tempi per il raggiungimento di un accordo per lo stralcio del debito slittano di giorno in giorno e una risoluzione in tempi brevi al momento è esclusa. Più vanno avanti e più il passaggio di mano della proprietà arriverà in ritardo, quasi sicuramente non prima del 12 luglio, termine ultimo per l’iscrizione in Serie D. Perciò, con ogni probabilità, spetterà alla famiglia Simoni l’iscrizione della Fermana al prossimo campionato.

Provando a salvare qualcosa di questi ultimi tre anni in casa Fermana, c’è sicuramente la valorizzazione dei giovani sotto la prima gestione di mister Stefano Protti. Due su tutti i gioiellini di quella stagione, Federico Romeo e Matteo Maggio. Il primo nell’estate scorsa era passato alla Juve Stabia andando a conquistare una sorprendente promozione diretta in Serie B da assoluto protagonista. Il secondo invece il campionato cadetto lo giocherà con la maglia della Reggiana. Infatti l’esterno sbocciato a Fermo è stato acquistato a titolo definitivo dalla Reggiana dopo l’ottima stagione con la maglia della Pro Vercelli da 12 gol e 8 assist. L’ennesima prova di quanto la rivoluzione estiva abbia fatto male alla Fermana. Quando si poteva programmare, i giochi di potere sono stati messi davanti al bene delle squadra e la situazione di oggi non poteva che essere inevitabile. Ora ogni barlume di ottimismo sembra essersi spento all’interno dell’ambiente gialloblù.

Filippo Rocchi