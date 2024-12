Fermana, Brini prova nuove idee

Prima seduta di allenamento per Fabio Brini da neo allenatore della Fermana, ieri al Firmum Village, oggi prevista doppia seduta. Subito squadra in campo con gli effettivi a disposizione e con una coperta che al momento è corta ma che andrà puntellata secondo anche le necessità e le indicazioni che lo stesso tecnico darà alla propria dirigenza. Insomma lavoro non manca per l’esperto tecnico portoelpidiense uno che di barche in alto amare ne ha saputo traghettare molte verso un porto sicuro e che è chiamato a ripetersi anche in gialloblù. Giubbino e tuta d’ordinanza, sotto un pallido sole ha subito iniziato a far conoscenza con il gruppo a disposizione mettendo anche in campo le prime sue idee tattiche alla squadra, chiamata ovviamente a recepire in fretta perché il campionato non attende e i primi due match del 2025 saranno tre derby decisamente molto importanti. In casa quello con la Recanatese che vale tantissimo in chiave salvezza e poi quello in casa dell’Ancona del 12 gennaio (poi il 19 arriverà l’Atletico Ascoli), in questo caso sarà una sfida speciale proprio per Brini. Alla guida dell’Ancona ottenne la promozione in Serie B grazie alla finale play-off contro l’Ascoli al Curi di Perugia, l’11 giugno del 2000 e per questo è sempre ricordato alla grande in terra dorica. Ma per i sentimentalismi e per il passato spazio non c’è perché quel che conta è ritrovare entusiasmo e soprattutto i punti per una Fermana che deve scrollarsi di dosso tante paure, incertezze e record negativi come quel fastidioso zero alla casella delle vittorie interne nel corso della stagione. Il girone di ritorno deve far tornare il Bruno Recchioni un fortino, da qui passano le sorti della Fermana in questa seconda parte di stagione e lo sanno bene sia i tifosi che la squadra. C’era curiosità anche per conoscere lo staff a disposizione di Brini ma tutto è rimasto invariato con la conferma in toto del vecchio gruppo di lavoro con vice Maurizio Mattoni, collaboratore tecnico Andrea Del Gatto, preparatore dei portieri Andrea Innamorati e preparatore atletico Nicola Quintili.

Roberto Cruciani