Fermana-Civitanovese: Sfida Cruciale al Bruno Recchioni tra Assenze e Tensione

Oggi alle 15 sarà un Bruno Recchioni pieno di tensione, ma non stracolmo di pubblico, quello che ospiterà la sfida tra Fermana e Civitanovese. Pochi giri di parole: alla Fermana per sperare serve vincere. Per la Civitanovese situazione leggermente migliore, con un pareggio che alla fine potrebbe lasciare più speranze. Uno scenario simile avrebbe meritato senza dubbio un orario migliore (le 15 di un giorno feriale, imposto dalla Lega in nome della contemporaneità, gridano vendetta) ma anche l’assenza dei tifosi ospiti renderà lo scenario dello stadio fermano paradossale.

In campo, al netto di tutto, sarà battaglia. La Fermana ci arriva con 5 punti (ne potevano essere tranquillamente di più in quanto a prestazioni) nelle ultime tre ma con le assenze pesanti di De Silvestro, Casucci e Di Stasio. Insomma coperta cortissima per Mirko Savini che ha lavorato a porte chiuse in questi giorni. "E’ stata una settimana corta, in cui era importante recuperare energie mentali e fisiche. Sarà una partita fondamentale, come tutte in questo mini torneo finale: l’aspetto mentale sarà decisivo e sicuramente inciderà sull’andamento del match. Bisognerà farci trovare pronti perché sarà una partita fatta di seconde palle e di tanti duelli, dovremo essere bravi a farli nostri ed essere veloci di testa, perché ci sarà poco tempo per pensare nei momenti della gara".

In campo il 3-5-2 sarà confermato da vedere se con il medesimo undici di Termoli o con Sardo dall’inizio. Civitanovese con il 4-4-2 voluto da Bugiardini, davanti probabile tandem Brunet-Padovani mentre in difesa la coppia ex gialloblù formata da Passalacqua e Diop, con l’altro ex Capece in ballottaggio in mediana. Pochi calcoli e vittoria da prendere in qualsiasi modo, su entrambi i fronti.

Probabile formazione. Fermana (3-5-2): Perri; Tomassini, Cocino, Karkalis; Diouane, Valsecchi, Romizi, Etchegoyen, Brandao; Valsecchi, Bianchimano. All. Savini

Roberto Cruciani