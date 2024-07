Fermana, gli ex calciatori si accasano in C

Giorni di fremente attesa in casa canarina verso il 10 luglio, data ultima disponibile per gli emolumenti ai tesserati delle mensilità fino a maggio. E’ questa la condizione primaria per l’iscrizione al campionato di Serie D ed è su questo che la società guidata dalla famiglia Simoni sta lavorando proprio in queste ore. Traspare fiducia ma si attendono anche comunicazioni ufficiali che possano far tirare un sospiro di sollievo almeno per essere al via di una Serie D che si preannuncia di altissimo livello, con un numero incredibile di derby tutti da vivere. Ottimismo dunque che deve essere trasformato in atti concreti. E mentre il popolo gialloblù attende buone nuove, ecco che radiomercato racconta di come molti gialloblù della passata stagione (tutti praticamente liberi dopo la retrocessione nei dilettanti) abbiano già trovato una nuova squadra. E le prime ufficialità sono tutte nel pacchetto arretrato e riguardano tutti classe 2002, dunque in quota under anche nella prossima stagione. E non è affatto un caso. Dopo Pietro Santi ufficializzato dal Picerno già qualche giorno c’è praticamente la certezza di vedere presto anche Jonathan Spedalieri approdare al Renate nel Girone A alla corte di mister Foschi: qui manca solo l’annuncio ufficiale ma i giochi sono fatti.

Annuncio ufficiale che invece è arrivato da Campobasso dove approda Federico Fort. Per lui in gialloblù 21 gettoni e 2 gol realizzati, il primo a Recanati e il secondo a Chiavari. Tante presenze dunque ma quasi tutte da gennaio in poi (fatta eccezione per la gara casalinga col Perugia), proprio con la partenza di Gasbarro direzione Virtus Francavilla e anche con l’esclusione dal progetto tecnico, qualche settimana addietro di Calderoni, Padella e Laverone. Evidentemente al neo tecnico del Campobasso Piero Braglia, sarà rimasta impressa Fermana-Gubbio 0-2 del 21 gennaio in cui proprio Fort risultò tra i migliori in campo per i gialloblù

Parliamo di mister Andrea Mosconi, ufficialmente il nuovo tecnico del Giulianova, squadra che nella scorsa stagione ha perso la finalissima per l’accesso diretto in Serie D ma che ha già annunciato domanda ripescaggio per la quarta serie. Possibilità di ripescaggio alte tanto che l’ambiziosa società sta lavorando sulla rosa per la quarta serie. Giulianova dunque parla ancora più "fermano" considerando che in rosa ci sono il bomber di Rione Murato Luca Cognigni (da pochi giorni diventato papà per la seconda volta) autore di 20 reti e il portiere Pierpaolo Boccanera, 20 presenze nella Fermana edizione 2013-2014 in Serie D. Se i giallorossi fossero ripescati incrocerebbero proprio la Fermana in Serie D, in caso di disco verde all’iscrizione gialloblù in quarta serie.

Roberto Cruciani