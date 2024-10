Fermana, in 10 è dura. Così fa festa L’Aquila

l’aquila

1927: Michielin 6, Casella 6,5, Alessandretti 5,5 (45’ Gueli 6), Brunetti 7, Zuccherato 6 (80’ Di Santo SV), Del Pinto 6,5, Giandonato 6,5, Misuraca 6, Banegas 6 (85’ Aversa SV), Belloni 6, Russo 5,5 (61’ Giampaolo 7). All.: Pagliari 6,5

FERMANA: Di Stasio 6, Marucci 6 (73’ Cocino 6), Tafa 5,5, Romizi 6, Ferretti 5,5 (57’ Valsecchi 6), Bianchimano 6, Sardo 6 (85’ Palmucci SV), Casucci 5,5 (58’ Polanco 6), Mavrommatis 5, Fontana 5,5 (73’ Bartoli 6) Karkalis 6. All.: Bolzan 5,5

Arbitro: Davide Galiffi sezione di Alghero. Assistenti: Cosimo De Tommaso sez. di Voghera, Valeria Spizuoco sez. di Cagliari

Reti: 50’ Brunetti, 72’ Giampaolo

Note - Ammonizioni: Espulso al 40′ Mavrommatis per doppio giallo, 24’ Casucci, 42’ Giandonato , 46’ Banegas. Spettatori: 2500

Niente da fare per la Fermana che esce sconfitta per 2-0 contro L’Aquila. Nel 5° appuntamento del campionato di Serie D, i canarini non riescono a trovare la quadra giusta e pagano a caro prezzo l’espulsione di Mavrommatis in chiusura di primo tempo. Sin dal fischio d’inizio sono i padroni di casa a gestire i ritmi della sfida, a differenza di una Fermana con il baricentro basso nell’evitare di concedere spazi. La prima frazione è ormai agli sgoccioli, ma al 40’ arriva l’episodio decisivo: Mavrommatis si becca il secondo cartellino giallo per un fallo su Russo, lasciando la Fermana in inferiorità numerica nonostante le proteste. L’Aquila cerca di approfittarne subito trovando il gol su punizione, ma l’arbitro annulla per fuorigioco di Brunetti. Nella ripresa l’uomo in meno condanna sin da subito gli ospiti, in grossa difficoltà negli spazi. L’Aquila entra con piglio diverso ed al 50’ passa in vantaggio: calcio d’angolo per i locali, svetta Brunetti che di testa trafigge l’incolpevole Di Stasio. E’ il gol che di fatto incanala la sfida sui binari dei padroni di casa, nonostante la Fermana provi con orgoglio a reagire. Tutto inutile per la squadra di Bolzan, perchè al 72’ arriva anche il 2-0 che fa partire i titoli di coda: Giampaolo da 30 metri beffa Di Stasio con una conclusione potente e precisa, regalando il successo a L’Aquila. I minuti finali vedono poi i padroni di casa sfiorare a più riprese anche il tris, con Di Stasio che si oppone ai tentativi di Banegas e Belloni.