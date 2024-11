Fermana in bianco. Solo pari con il Sora

fermana

FERMANA (4-3-3): Di Stasio 6,5; Tomassini 6, Tafa 6, Karkalis, Casucci; Valsecchi 5,5 (15’ st Palumbo 5), Fontana, Mavrommatis; Ferretti (37’ st Bartoli), Bianchimano, Sardo (37’ st Lomangino) All. Bolzan

SORA (4-3-3): Boscolo 7,5; Ippoliti 5,5 (30’ st Gentilforti sv), Gemini 6, Fili 5,5, Orsi 4,5; Digilio 6 (9’ st Boakye 6), Salviato 6, Marchetti6 ; Stampete 5,5 (21’ st Jirillo 6), Luigi Fontana 6 (30’ st Fagotti sv), Bauco All. Schettino

Arbitro: Pascali di Pistoia

Note – Spettatori 1.162 (1OO ospiti). Ammoniti Bianchimano, Valsecchi, Sardo, Marchetti, Ippoliti, Tafa. Espulso al 7’ st Orsi per doppia ammonizione. Recupero 2 + 5

Finisce a reti inviolate la gara al Recchioni con un finale caldo e con la Fermana che ci ha provato anche con l’uomo in più ma non trovando la vittoria. Torna al classico 4-3-3 Bolzan che ritrova Karkalis e Bianchimano, con Tommaso Fontana che si sistema a posto di Romizi; 4-3-3 anche per Schettino con Luigi Fontana terminale e con Digilio e Stampete a svariare molto. Partono meglio gli ospiti con Luigi Fontana protagonista nei primi venti minuti. Prima un destro al volo dai venti metri a lato, poi l’imbucata di Digilio con Fontana ipnotizzato da Di Stasio che poco dopo regala un’altra occasione a Luigi Fontana che la spreca. Meglio la Fermana nella seconda parte, prima con Valsecchi che mastica da centro area, favorendo Boscolo, un invito al bacio di Ferretti su cross di Casucci. Due minutI dopo lancio perfetto di Karkalis che uccella tutta la difesa e imbecca perfettamente Ferretti il cui destro è alto. Si accendono gli animi e fioccano i cartellini in un primo tempo nervoso che si chiude con il destro a giro di Sardo, mandato in angolo da Boscolo.

Riparte bene la Fermana nella ripresa che dopo sette minuti vede il Sora in dieci per il doppio giallo nei confronti di Orsi. Ci prova Ferretti ma sfera a lato, con Bolzan che si gioca la carta Palumbo per Valsecchi ammonito, per aumentare il peso offensivo. Al 32’ punizione arretrata di Ferreti ma Bianchimano manda in curva. Fermana che alza il forcing e Bianchimano prima centra una palla forte su cui non arriva nessuno e poi su angolo Boscolo gli nega il gol con una super parata. L’estremo si ripete nel finale volando all’incrocio dei pali.

Roberto Cruciani