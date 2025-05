Fermana torna in Eccellenza dopo 12 anni: attesa per la finale playoff

Sarà un campionato di Eccellenza ancora da definire in larga parte quella che la Fermana ritroverà a distanza di ben 12 stagioni. L’ultima volta nel massimo torneo regionale per i canarini fu nella stagione 2012-2013, l’annata del trionfo (o meglio del miracolo sportivo) di Rieti e della successiva estate che segnò la mancata iscrizione di quella matricola e della nascita del progetto sportivo con la nascita di quella che diventerà la Fermana F.C. Era un’Eccellenza diversa ma non troppo da quella che ritroveranno i gialloblù ma che ancora deve definire la sua configurazione naturale.

Al momento infatti saranno 17 le formazioni al via del campionato considerando che resta da giocare la finalissima playoff tra Ksport Montecchio e Tolentino: la vincente poi andrà agli spareggi nazionali dove in un doppio turno (andata e ritorno, totale quattro gare) ci si giocherà l’accesso alla D. Se a salire sarà appunto la squadra marchigiana allora si scenderà a 16 squadre, altrimenti saranno 17 le formazioni al via del massimo torneo regionale e a quel punto la palla passerà alla Figc Marche. Lasciare il campionato dispari con turno di riposo o completare l’organico con la perdente dello spareggio playoff di Promozione. Ma su questo ci sarà ancora tempo per ragionare.

Quasi definito il quadro delle squadre al via. Al momento un solo derby fermano previsto, quello contro il Montegranaro (ex squadra di Ruggeri) mentre ci sarà ancora la sfida con la Civitanovese e ritorna a distanza di tempo quella con la neopromossa Jesina ma anche con l’Osimana. Completano il quadro di sicuro Chiesanuova, Urbino, Sangiustese, Montefano, Urbania, Fabriano Cerreto, Matelica, Atletico Mariner e la neopromossa Trodica. A questo da aggiungere la vincente dello spareggio tra le vincenti playoff dei due gironi di Promozione. La Fermignanese (girone A) affronterà la vincente della finale playoff del girone B che sabato si giocherà tra Palmense e Atletico Azzurra Colli.

C’è dunque la possibilità che il prossimo anno in Eccellenza si possa assistere ad un inedito ma suggestivo derby tra la Fermana e la Palmense, un po’ come quello visto qualche anno fa a San Benedetto tra Sambenedettese e Porto D’Ascoli. La squadra storica della città contro quella che rappresenta un quartiere come la Palmense (appunto Marina Palmense), salita per la prima volta in Promozione nella stagione 2017-2018 con la vittoria della Prima Categoria. Lo stesso anno la Fermana disputava il primo di sette campionati consecutivi in Serie C. Sembra ieri, invece è passata una vita.

Roberto Cruciani