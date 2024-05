Fermana, la Duomo non ci sta: "Una stagione imbarazzante"

Trovare una nota positiva alla stagione della Fermana? La tifoseria. Se la squadra nelle ultime giornate aveva riaperto il discorso salvezza, lo deve anche alla Laterale. Basta guardare gli ultimi dieci minuti della partita contro la Lucchese. Ma la pazienza ha un limite. Questo il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook della Curva Duomo: "Imbarazzante! È questa la parola che riassume al meglio l’intera stagione. Negli ultimi tre anni abbiamo assistito a due retrocessioni, entrambe figlie di una gestione totalmente inadeguata. Imbarazzante la costituzione della società avvenuta pochi minuti prima della presentazione ufficiale della squadra. Imbarazzante aver rilevato tutte le quote societarie, nonostante l’evidente mancanza di risorse economiche adeguate per competere in Serie C (vero famiglia Simoni). Imbarazzante la gestione del dg Andrea Tubaldi, poi dimessosi (ma chi ci crede) perché troppo criticato. Imbarazzante la scelta del ds Andrea Galassi, poi promosso (o forse rimosso...) a dg. A che sarebbe servito? Ancora ce lo stiamo chiedendo". Tanti allenatori cambiati e comportamenti poco graditi nell’ultima giornata: "Imbarazzante la mancata riconferma di Protti, la chiamata di Bruniera e poi il ritorno di Protti il quale avrebbe dovuto, da bandiera qual è, farsi da parte molto tempo prima. Imbarazzante il comportamento del capitano Giandonato a fine gara nell’ultima di campionato: ricordiamo che siamo retrocessi e questa tifoseria merita ben altro rispetto a quanto visto nel corso dell’ultima stagione. Non abbiamo mai fatto mancare il sostegno alla squadra anche quando per un intero campionato eravamo ultimi". La retrocessione della Fermana però nasce da lontano: "Imbarazzante che la società più importante della provincia non abbia una sua struttura per allenarsi. I nostri amministratori, che siamo certi siano i primi tifosi della Fermana, dovrebbero iniziare seriamente a pensare a una soluzione per creare campi di allenamento in città da mettere a disposizione della Fermana. Imbarazzante che nessuno della società si esponga ormai da anni nelle sedi competenti. Non abbiamo memoria di una dichiarazione per mezzo stampa da parte di qualche esponente della società da troppo tempo. Imbarazzante che domenica sera non si sia presentato qualcuno a chiedere scusa. Infine vogliamo spendere due parole per la gente di Fermo: vogliamo ringraziare chi ha viaggiato portando in giro il nome della nostra città in tutta Italia. Vogliamo ringraziare i diffidati che, nonostante tutto, ci sono sempre. Non sappiamo che futuro ci attende, non sappiamo se torneremo all’inferno ma sappiamo che la nostra gente ha un grande cuore. Avanti Fermo".

Filippo Rocchi