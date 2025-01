Fermana, l’asticella continua ad alzarsi

Sulla strada della Fermana arriva uno di quegli avversari che lontano dalle mura amiche sa assolutamente farsi rispettare. Attualmente sesta forza del campionato con 29 punti, l’Atletico Ascoli ne ha conquistati ben 17 in trasferta con 5 vittorie, due pari e 3 sconfitte. Il terzo rendimento esterno del campionato anche se nelle ultime cinque giornate sono stati appena quattro i punti conquistati, di cui tre nell’ultima gara casalinga dominata contro la Civitanovese.

Tecnico giovane ma con idee ben chiare Simone Seccardini che vuole un calcio sempre propositivo, fatto di possesso palla, dominio del gioco e un calcio relazionale che spesso è difficile da contrastare. All’andata la Fermana seppe resistere bene nei primi minuti per poi stappare la gara su rigore e tenere fino alla fine (mancando anche il raddoppio più volte). Ma tanta acqua sotto i ponti è passata, l’Atletico ha viaggiato a ritmi molto alti nel girone di andata, ha vinto in trasferta anche in campi complicati come Chieti ad esempio non snaturando mai la propria filosofia di gioco, che sa proporre molto ma a volte anche concedere degli spazi e delle profondità su cui è possibile colpire.

Li deve far male la Fermana sfruttando la forza d’urto di un tridente, sfoggiato domenica scorsa per la prima volta, capace di far male con tante soluzione a disposizione nei piedi di De Silvestro, Bianchimano (match winner dell’andata) e Sardo. Di certo servirà la spinta come sempre del pubblico di fede canarina in un match inedito al Recchioni anche se non è la prima volta che a Fermo arrivano squadra ascolane che non siano l’Ascoli.

La prima volta nel 1955-1956, campionato di Promozione, a sfidare i canarini fu la Pro Calcio, incrocio bissato tre stagioni dopo con la Fermana vincente tre volte un pari. Ultimo incrocio con il Monticelli, nel 2016-2017 anno della vittoria della Serie D: in casa 3-2 per gli ascolani ma al ritorno (si gioco a Monte San Giusto) Fermana vittoriosa 3-2 e lanciatissima verso la C con autorete decisiva dell’ex canarino Giuseppe Negro.

Roberto Cruciani