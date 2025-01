Fermana, preso. Majchol Pappalardo

Ha ripreso a lavorare la Fermana in questa settimana che porta alla sfida contro l’Aquila e lo ha fatto con una novità in organico. La società ha infatti ufficializzato un volto nuovo in mediana, da subito a disposizione di Fabio Brini. Si tratta della mezzala offensiva Majchol Pappalardo, classe 2004, nativo di Paternò. Per lui una stagione iniziata in D all’Angri dove ha collezionato 7 presenze un gol e un assist fino a fine ottobre per poi in pratica non esser più convocato, anche in virtù di una situazione non certo limpida e lineare da quelle parti.

Vista la lunga sosta rispetto alle gare ufficiali e la mancanza di minutaggio nelle ultime settimane, un minimo di ritmo partita per il ragazzo di Paternò sarà necessario ma di certo non mancheranno le motivazioni per lui. E pensare che lo scorso anno sempre in D con il Locri ha messo a referto 25 gettoni con 6 gol e 9 assist, tra l’altro anche giocando in più ruoli anche da esterno offensivo e sempre in un 4-3-3. Insomma un ragazzo con esperienza di categoria, con voglia di rifarsi dopo qualche mese fermo ai box ma anche duttile e capace di interpretare più ruoli anche davanti.

E le alternative serviranno di sicuro per una Fermana che domenica sarà in campo senza lo squalificato Cocino e con Barchi ancora lontano dal rientro. Con l’auspicio di avere Casucci fin dall’inizio, dopo il forfait pregara ad Isernia, chiaro che c’è da decidere la coppia di esterni difensivi che avranno di fronte due elementi diversi tra loro ma molto pericolosi come Sereni e soprattutto lo spauracchio Banegsa.

Allenamenti settimanali determinanti per tastare il polso e lo stato di forma degli elementi a disposizione da parte di Fabio Brini con Tomassini e Casucci, se recuperato, senza dubbio favoriti con Dragomir, all’esordio ad Isernia, pronto a contendere una maglia da titolare. Intanto è scattata la prevendita in vista di domenica sia online che nei punti vendita abilitati Vivaticket mentre Casa Fermana sarà aperta per i tagliandi venerdì dalle 16 alle 19 e domenica dalle 11 fino alla gara. Per il settore ospiti invece prevendita da oggi alle 16 fino alle 19 di sabato.