Fermana, scontri in A14. Tremano anche tifosi

Tornata al lavoro la Fermana per preparare la sfida di domenica prossima con il Notaresco, per quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto in chiave salvezza. Domenica scorsa non sono arrivate solo brutte notizie dal campo con la sconfitta, complice anche sfortuna e quell’episodio del mancato rigore concesso che grida vendetta, contro la Vigor ma anche fuori dal campo.

Dopo la gara infatti si sono verificati scontri tra tifoserie all’autogrill sull’A14 nei pressi di Numana. Sono venute e contatto le tifoserie della Fermana appunto e della Civitanovese. I rossoblù erano reduci dall’impegno esterno di Fossombrone e sono praticamente arrivati in contemporanea dei gialloblù nell’area di servizio anche grazie agli orari sfalzati delle due gare. A Fossombrone si è giocato alle 14,30 e a Senigallia alle 15 e questa discrepanza ha fatto in modo che avvenisse il contatto tra le due tifoserie.

Contatto anche abbastanza violento nel quale sono volate anche delle cinghiate, per oltre una cinquantina di soggetti coinvolti. Non facile per le pattuglie presenti rimettere sotto controllo la situazione passa in mano alla Digos di Ancona che sta acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non è escluso che si possa passare anche a sanzioni importanti come Daspo e diffide che già negli ultimi anni hanno falcidiato le tifoserie locali.

Di certo una situazione che accende ulteriormente il clima anche in vista del fatto che alla terz’ultima di campionato il prossimo 17 aprile, è in programma al Recchioni Fermana-Civitanovese e tutto fa pensare che possa essere anche una sfida decisiva per la salvezza. Quindi livello di attenzione che si alza anche in quella direzione in questo momento.

Tornando al calcio giocato e al rettangolo verde primi giorni della settimana che servono anche per verificare le condizioni dei gialloblù e attenzioni rivolte a Karkalis che a Senigallia era in panchina per un problema al polpaccio. Averlo contro il Notaresco è importante perché domenica serve assolutamente una vittoria.

Roberto Cruciani