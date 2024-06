Fermana, soddisfazioni dal settore giovanile

Tutti ancora in attesa di notizie in casa gialloblù sul triplo fronte che interessa la Fermana in questa prima fase estiva e soprattutto con una timeline che ormai tutti conoscono che è quella del 12 luglio, termine ultimo per l’iscrizione alla prossima Serie D. In rigoroso ordine cronologico c’è da attendere la conclusione (ovviamente si attende positiva) della questione relativa al concordato con agenzia delle entrate e Inps, per poi passare alla questione stipendi, legata a doppio filo al termine ultimo per l’iscrizione alla D, e solo successivamente ci sarà la possibilità di approcciare in maniera concreta le proposte per rilevare la Fermana. Insomma giornate interlocutorie come ormai da qualche tempo a questa parte ma è inevitabile che l’orologio e il timing scorra inesorabile. La richiesta da parte dei tifosi è quella di fare presto ma anche di avere aggiornamenti da parte della società o comunque dei soggetti interessati per sapere da come e dove si ripartirrà per la prossima stagione. Comunque lo si farà, per questa Fermana ci sarà il -2 in classifica. Situazione societaria in divenire dunque ma non si ferma il calcio giocato dove arrivano soddisfazioni, almeno li, per i tifosi gialloblù. Al Torneo per formazioni Juniores Carlini – Orselli in corso di svolgimento a Potenza Picena, la Fermana guidata da mister Luca Pavoni è approdata in semifinale, sopo il successo maturato con il punteggio di 6 – 4 dopo i tempi supplementari contro il Tolentino grazie alle tripletta di Francesco Tarulli, alla doppietta di Lorenzo Bacalini e al gol di Francesco Ricci. Benissimo anche l’Under 17 di mister Eddy Mengo che al Torneo Velox di Macerata è approdata anch’essa in semifinale grazie al successo 3 – 0 sull’Afc Fermo con la doppietta di Pompili Pagliari e il gol di Ciarrocchi: in semifinale sfideranno la Recanatese. Settore giovanile dunque da cui arrivano buone notizie ma ieri sono stati protagonisti anche i tifosi gialloblù con uno striscione, appeso nei pressi della Curva Duomo, per onorare la memoria del presidentissimo Paolo Belleggia, scomparso proprio cinque anni fa. "Paolo Belleggia mai dimenticato" il testo dello striscione dedicato proprio al presidente che è rimasto nei cuori di tutti i tifosi gialloblù, legando il suo nome a vittorie importanti come quella ad esempio di Ferrara, lo spareggio contro il Livorno che spalancò le porte della C1 per la prima porta ai canarini, ma non solo. Un affetto che nel corso del tempo non è mai venuto meno per un personaggio da sempre amatissimo dal popolo gialloblù.