Fermana, solo un pari. Match deciso in un minuto

FERMANA (3-5-2): Borghetto; Heinz, Fort, Santi; Petrungaro (dal 36’ st Condello), Niang, Scorza (dal 36’ st De Santis), Gianelli (dal 12’ st Giovinco), Pistolesi; Petrelli (dal 12’ st Marcandella), Sorrentino (dal 33’ st Paponi). A disposizione: Furlanetto, Mancini, Bonfigli, Giandonato, Granatelli, Locanto. Allenatore: Andrea Mosconi.

PINETO: (4-3-3): Tonti; Baggi (dal 1’ st Teraschi), Villa, Ingrosso, Borsoi (dal 29’ st Della Quercia); Sannipoli, Lombardi, Germinario (dal 1’ st Marafini); Volpicelli, Chakir (dal 27’ st Pellegrino), Njambè (dal 1’ st Gambale). A disposizione: Mercorelli, Tavoni, Amadio, Manu, De Santis, Evangelisti, Macario, Traini, Foglia, Iaccarino. Allenatore: Roberto Beni.

Marcatori: 18’ pt Germinario, 19’ pt Petrungaro

Note. Espulso Paponi per la Fermana; ammoniti Fort, Santi e Pistolesi per la Fermana, ammonito Volpicelli per il Pineto; 7-1 corner, 2-1 fuorigioco; 1’ pt, 5’ st recupero.

La Fermana non riesce ancora a sorpassare l’Olbia, battuta dalla Lucchese, e pareggia in casa contro il Pineto. Succede tutto in un minuto: Germinario porta in vantaggio gli abruzzesi, Petrungaro pareggia subito dopo. Il primo squillo della partita è del Pineto con il solito Volpicelli. Salta Santi, rientra per calciare ma la mette alta. Dopo una prima parte soporifera, la partita si incendia al 18esimo, quando passa in vantaggio il Pineto. Assist involontario di Santi che stende il tappeto rosso per il pallonetto di Germinario.

Basta un minuto alla Fermana per riportare la gara in parità. Petrungaro dal limite dell’area fa partire un bel mancino sul quale Tonti non può fare niente. Dopo il gol del pareggio, la Fermana prende fiducia e riesce a creare, soprattutto sull’asse destro con Petrungaro e Niang. Al 33esimo grande occasione per i gialloblù con Sorrentino che di testa sul secondo palo la mette di poco fuori. Nella ripresa inizia bene il Pineto con la ripartenza di Volpicelli sulla destra: l’ex Viterbese mette in mezzo per Gambale che da posizione favorevolissima non riesce ad agganciare il pallone. Sempre Volpicelli al 58esimo si rende ancora pericolosissimo con un colpo di testa nel mezzo dell’area piccola. Disturbato da Pistolesi, non riesce a inquadrare la porta. La Fermana non resta a guardare e con una fiammata di Petrungaro al 63esimo impensierisce la difesa del Pineto, tiro murato. Pochi minuti dopo la punizione di Giovinco finisce sul secondo palo dove c’è Fort che la rimette in mezzo ma spazza la difesa degli abruzzesi.

Nel finale le energie scendono per entrambe le squadre e nessuno riesce a creare l’occasione giusta. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, De Santis va a terra e i giocatori della Fermana reclamano un rigore: per l’arbitro non c’è nulla. Quello però richiesto sul cross di Giovinco al 92esimo appariva chiaro come il sole, ma ancora una volta il direttore di gara non vede il tocco di mano. Espulso Paponi per proteste nel finale.

Filippo Rocchi