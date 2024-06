Fermati in tre con precedenti, in città nonostante il daspo urbano

Carabinieri sempre in prima linea per la prevenzione e la repressione dei reati. A Porto San Giorgio i militari del posto hanno denunciato in stato di libertà un extracomunitario gravato da numerosi precedenti di polizia, il quale, coinvolto in un incidente con la propria auto in località Lido Tre Archi, è risultato essere sottoposto a ’Daspo Urbano’ emesso dal Questore di Fermo, con divieto di accesso nel territorio comunale per un anno. Nella notte uno straniero di 24 anni con numerosi precedenti penali, fermato dai carabinieri per un controllo, poiché notato aggirarsi con fare sospetto, si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Non soddisfatto il giovane ha minacciato e spintonato i militari dell’Arma in servizio. Ancora a Porto Sant’Elpidio i militari dell’Arma hanno rintracciato e arrestato un 28enne tunisino già noto per altri precedenti. Il giovane era stato inadempiente alle misure alternative impostegli violandole più volte e costringendo così i carabinieri a richiederne una più afflittiva.

