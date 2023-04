’Fermo in Acquarello’ Pittura protagonista

Lo sguardo di un artista di acquerelli è di quelli capaci di cogliere e di raccontare la bellezza ovunque e in tutte le sue forme. Fermo si apre ai pittori, per un fine settimana del tutto speciale, da oggi e fino a domenica prossima ci saranno mostre, artisti a dipingere en plein air, eventi musicali, conferenze. È la seconda edizione del festival Fermo in Acquarello, con la direzione artistica di Judith Offord, cittadina fermana da 40 anni. Con lei 40 acquarellisti del territorio, il Comune di Fermo, l’università popolare e il liceo artistico Preziotti, oltre che con il Conservatorio per una manifestazione da incorniciare. Il sindaco Paolo Calcinaro parla di una esperienza che è un vanto per la città, oggi entrata nel circuito delle città in acquerello che nelle Marche coinvolge Fabriano e Urbino. Artisti in piazza a rappresentare la città suscitano bellezza e promozione. Forte l’impegno dell’assessore alla cultura, Micol Lanzidei, mentre l’assessore al commercio Mauro Torresi parla di "uno sguardo che porta bellezza anche dove non c’è niente di speciale. I commercianti hanno organizato menu speciali e hanno aperto le loro vetrine alle opere degli artisti". Da Fabriano, capofila del movimento, arriveranno cento artisti internazionali, una trentina gli ospiti canadesi e inglesi, tutti artisti che dipingeranno in centro storico e a Torre di Palme. Sono invece una ottantina le opere preparate dai ragazzi del liceo, la dirigente Annamaria Bernardini parla di una occasione colta dagli studenti con entusiasmo. Per l’Unipop Ettore Fedeli e Alessandro Ciaudano parlano di incontri e dialoghi tra le arti che servono anche a condividere bellezza e cultura coi fermani stessi, per renderli felici e orgogliosi di vivere a Fermo. Si comincia oggi pomeriggio, in tanti spazi del centro, da San Filippo fino alla piazza,sabato alle 11 conferenza di Francesca Ciaudano al Caffè letterario su carte e benessere e poi tanti momenti di pittura all’aria aperta.

