Ferranti: "Ho scelto di non ricandidarmi"

Aveva espresso già in altre occasioni la sua volontà di lasciare l’impegno politico e amministrativo, ma questa volta è arrivata la comunicazione ufficiale. Il sindaco in carica di Montappone Mauro Ferranti, ha annunciato la sua intenzione di non ripresentarsi alle prossime elezioni amministrative in programma per giugno. Ora si apre l’opzione di una corsa fra due liste a Montappone per la guida della comunità. "Come avevo gIà preannunciato al gruppo dei miei più stretti collaboratori – spiega Mauro Ferranti - comunico la decisione di non ricandidarmi. Scelta maturata dopo aver valutato la mia esperienza di amministratore. Fatte quindi le doverose e personali considerazioni al riguardo mi sono convinto di agire in tal senso, consapevole di concludere un viaggio iniziato nel maggio del 2009 (cinque da assessore e dieci da sindaco), dove mi sono impegnato per amministrare nel migliore dei modi Montappone, che ho avuto l’onore e il piacere di rappresentare in tutti questi anni. Ringrazio coloro che mi hanno supportato per tutto il tempo e soprattutto i miei concittadini per la fiducia concessa, dandomi la possibilità di conoscere approfonditamente tutti gli aspetti del territorio, in particolar modo la rete dei Sindaci con cui c’è sempre stato un confronto leale e di amicizia nella condivisione delle tante situazioni che quotidianamente ci circondano. Un doveroso ringraziamento a tutte le istituzioni, civili, religiose e militari, per la fattiva collaborazione nei vari settori; a tal proposito sento la necessità di porgere la mia personale e sincera riconoscenza ai Comandanti delle Caserme dei carabinieri di Montegiorgio e Falerone per l’instancabile attività svolta nel nostro territorio. Un ringraziamento speciale va al nostro gruppo di Protezione civile sempre presente e operativo, in particolare nei momenti di emergenza quali terremoto e covid. Un sincero grazie a tutte le associazioni che hanno dato vita ad eventi culturali e sportivi, dimostrando attaccamento per il proprio paese. Infine, vorrei ringraziare tutti gli addetti all’informazione locale per la correttezza e la professionalità che quotidianamente mettono in campo. Grazie a tutti". Domani dovranno essere presentate le liste elettorali, e sembra che ci saranno due contendenti: da un lato il candidato sindaco Mario Clementi, attuale vice sindaco in carica, dall’altro una lista alternativa che sembra convergere su una candidatura al femminile.

Alessio Carassai