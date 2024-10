‘Festa del Donatore’, gara di solidarietà

Si sono rinnovati i valori dei volontari in occasione dell’ormai consolidata ‘Festa del Donatore’ organizzata dal gruppo Fratres di Montegiorgio, che si è tenuta domenica scorsa. Una giornata trascorsa all’insegna della solidarietà per diffondere il messaggio sull’urgenza e l’importanza della donazione del sangue. "Purtroppo se ne parla ancora poco – spiega il Direttivo della Fratres guidato dal presidente Marrigo Marziali - nonostante ce ne sia tanto bisogno: ogni giorno in Italia sono necessarie 8.000 sacche e poco consola, se pur fatto importante, che le Marche siano una regione virtuosa che riesce addirittura ad esportarne. Tante le difficoltà: far breccia nel cuore di nuovi potenziali donatori, quelle della sanità pubblica che a volte si trova a dover annullare sedute di raccolta sangue". Il ritrovo si è tenuto di fronte al monumento al ‘Donatore’ dove è stato deposto un mazzo di fiori come omaggio all’opera di tutti i volontari. Quindi il corteo ha partecipato alla santa messa ufficiate nella chiesa di San Giovanni, per concludere la mattina in piazza Matteotti. Proprio in piazza si è tenuto un momento istituzionale con il presidente Fratres Marrigo Marziali; il consigliere Marco Vita; i saluti del sindaco e presidente della Provincia Michele Ortenzi; il comandante della Compagnia dei carabinieri Maggiore Massimo Canale; degli assessori Michela Vita e Maria Giordana Bacalini, Mirello Mirelli del gruppo Fratres di Treggiaia e già membro del Consiglio nazionale della Fratres. Sono intervenuti a confermare lo spirito di collaborazione fra associazioni anche Alessandro Petritoli dell’Avis di Montegiorgio; Vincenzo Marini della Confraternita della Misericordia; i medici Armando Benedetti e Antonino Nosdeo; l’infermiera Maria Mora e gli alunni del Liceo ‘Medi’ di Montegiorgio.

Tutti hanno ribadito il ringraziamento a chi dona il proprio sangue per aiutare anonimamente il prossimo. È stato infine consegnato un omaggio agli alunni delle classi 5 delle elementari per i disegni che hanno realizzato sul tema della ‘Festa del Donatore’ esposti durante la manifestazione. La manifestazione è proseguita con il pranzo sociale durante il quale sono state consegnate le onorificenze ai donatori. Su tutto resta il positivo dato comunicato dal presidente della Fratres Marziali, l’associazione nel 2023 ha raccolto 859 donazione di cui: 725 sacche di sangue intero e 134 di plasma nonostante il ridotto numero di sedute di raccolta.

Alessio Carassai