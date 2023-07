Fiamme in via Leopardi, rogo sul balcone devasta camera da letto

Fiamme ed un appartamento dichiarato inagibile. Questo l’esito di un violento incendio divampato al piano terra di un condominio in via Leopardi, appena fuori il centro storico di Altidona, nella tarda mattinata di ieri. Erano le 12 circa quando al 115 del comando provinciale dei vigili del fuoco di Fermo, sono giunte numerose segnalazioni di passanti, allarmati alla vista delle fiamme provenire dal balcone dell’abitazione in questione. Giunti sul posto i vigili del fuoco, hanno subito agito allo spegnimento dell’incendio sprigionatosi dal balcone adiacente la camera da letto, e propagatosi velocemente all’interno della stessa stanza. Le fiamme sono scaturite da materiale vario posizionato sul balcone per cause accidentali, nel momento in cui nessun componente della famiglia residente si trovava in casa ed in breve tempo il fuoco si è propagato all’interno della camera divorando mobilio e quant’altro. Solo grazie all’intervento tempestivo dei pompieri, si è evitato che le fiamme raggiungessero anche il piano superiore della palazzina, che fortunatamente non ha riportato danni. L’inagibilità, infatti, è stata limitata al solo appartamento interessato dalle fiamme. Dopo lo spegnimento dell’incendio, i vigili del fuoco hanno proseguito le operazioni di raffreddamento della struttura e della messa in sicurezza dell’area, fino al primo pomeriggio. Attoniti per l’accaduto i residenti dell’abitazione, al loro arrivo a casa. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i carabinieri. Il caso ha richiamato l’attenzione degli abitanti del piccolo borgo di Altidona, preoccupati per le sorti dei residenti a cui hanno espresso vicinanza.

Paola Pieragostini