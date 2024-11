"Fiera del Soccorso flop, cambiare la data e incentivi agli ambulanti"

"La Fiera del Soccorso ha perso mordente". I consiglieri Claudio Ferracuti, Elvinia Minnoni, Fabrizio Cesetti e Luigi Ripani del gruppo di minoranza ‘Insieme per Cambiare Montegiorgio’, criticano l’ultima edizione. "La Fiera del Soccorso ha dimostrato di essere l’ennesimo flop dell’assessore Marzialetti e dell’intera giunta – commentano i consiglieri –. Domenica si è tenuta la tradizionale fiera e i suoi frequentatori si sono trovati davanti vie pressoché deserte: con poche bancarelle (17 su un totale di 20 prenotazioni), e con pochi visitatori nonostante la giornata di sole. Diversi presenti erano sconcertati, in molti si sono chiesti il perché di far coincidere la Fiera del Soccorso con la Fiera d’Autunno di Porto San Giorgio? Quello che abbiamo visto non ha nulla a che vedere con la promozione di Montegiorgio; al contrario, è abbandono, sciatteria e pressapochismo organizzativo. Ribadiamo la necessità di spostare la data della Fiera, in maniera da evitare la concomitanza con Porto San Giorgio, e di ripristinarla il 21 novembre, come da tradizione. Andrebbe inoltre incentivata la presenza degli ambulanti, ipotizzando di non far pagare lo spazio assegnato, e di prolungare la fiera all’intera giornata".