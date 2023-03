Fiera di San Giuseppe: un centinaio di bancarelle invadono le vie della città

Quella di San Giuseppe è una delle due fiere tradizionali (l’altra è quella per il patrono San Serafino) per Montegranaro, appuntamenti solitamente imperdibili che, puntualmente, richiamano tantissima gente. Per tutta la giornata di domenica (dalle 8 alle 19), giorno della festa del papà, saranno un centinaio le bancarelle sparse per il centro e le vie principali. A queste si aggiungeranno i gazebo delle numerose associazioni di volontariato attive in città e nel territorio che, come avviene ormai da parecchi anni a questa parte, approfittano del consistente flusso di persone che si riversano tra le bancarelle, per farsi conoscere, per promuovere la propria attività e, perché no, per fare nuove iscrizioni. Ci saranno anche banchi gastronomici di prodotti tipici e altri spazi saranno riservati gli hobbisti. Sarà dedicata ai più piccoli invece, l’intera area di Piazza Mazzini dove sono previsti giochi e momenti di animazione per i bambini che potranno divertirsi nel corso di tutto il pomeriggio (dalle 15 alle 19). In occasione della fiera di San Giuseppe, inoltre, è stata concessa da parte del Comune all’associazione Città Vecchia, la possibilità di un’apertura straordinaria della torre civica che potrà essere visitata dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17. L’ingresso sarà gratuito. L’occasione, infine, sarà utile ai volontari di Città Vecchia per promuovere la Festa dei Soci e il tesseramento annuale (10 euro), con panini e vino offerto a tutti gli iscritti, nuovi e riconfermati che siano.

m.c.