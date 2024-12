Finge di dover fare una telefonata e gli ruba il cellulare

Aveva finto di dover fare una telefonata urgente e si era fatto prestare il cellulare da un turista. In realtà era stato uno stratagemma per rubarglielo. Il ladro però, un rumeno di 29 anni senza fissa dimora, aveva dovuto fare i conti con i carabinieri di Porto Sant’Elpidio, che lo avevano identificato e denunciato per furto con destrezza. Per gli stessi reati, a conclusione delle indagini, il giovane è stato rinviato a giudizio e pertanto dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per essere processato. Le indagini avevano preso il via proprio dalla segnalazione del turista vittima del furto e fondamentale era stata l’analisi delle registrazioni dei video delle telecamere di videosorveglianza. Era emerso così che il ladro si era appropriato del telefono cellulare della vittima all’interno di un bar del posto, facendo finta di dover effettuare una telefonata urgente, per poi fuggire senza lasciare tracce. Il danno complessivo ammontava a 300 euro.