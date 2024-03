Fugge dopo l’incidente . Denunciato

Ritiro della patente di guida per un giovane fermano positivo all’alcool test e denuncia per un cittadino tunisino pregiudicato di 35 anni, in sella ad un ciclomotore senza averne conseguito il titolo di guida. Questo l’esito di una serie di servizi messi in atto dai carabinieri di Fermo nell’ambito dell’attività di prevenzione e sicurezza stradale. Il primo caso riguarda un 25enne residente a Fermo, rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua auto, a Porto San Giorgio. Il 25enne ha urtato un ciclomotore condotto da un 18enne, per poi allontanarsi senza prestare soccorso e senza rendersi conto di aver perso la targa della propria auto nell’urto. Con l’intento di trovarla e riprenderla, il 25enne è tornato sul luogo dell’incidente dove ha trovato i carabinieri intenti a rilevare il sinistro. L’atteggiamento sospetto del 25enne non è ovviamente sfuggito ai militari che hanno appurato fosse il proprietario della targa. Il giovane è stato identificato e sottoposto al test alcolemico che ha evidenziato un tasso pari allo 0,96 g/l. Da qui il ritiro della sua patente di guida. Il secondo caso ha visto protagonisti i carabinieri a Porto Sant’Elpidio dove il tunisino non si è fermato nonostante fosse stato intimato l’alt durante i controlli stradali. Inseguito e bloccato dai militari dell’Arma a Civitanova Marche, dopo che il tunisino ha imboccato una strada senza uscita, è emerso che lo stesso non avesse mai conseguito il titolo di guida, oltre essere gravato da un decreto di espulsione e trovarsi in sella al ciclomotore privo di copertura assicurativa. Il tunisino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza del decreto di espulsione dal territorio nazionale e guida senza patente (infrazione reiterata nel biennio). Paola Pieragostini