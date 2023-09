Furto al bar Black Hole di Casette d'Ete: sfondano il muro e rubano merce per 35mila euro

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 30 settembre 2023 – Hanno sfondato due muri per arrivare all’interno del bar Black Hole, della stazione di carburante lungo la provinciale Fratte, appena fuori all’abitato di Casette d’Ete, ed hanno fatto razzia di tutto quello che c’era: sigarette, Gratta&Vinci, fondo cassa, svuotate anche le cassettone delle slot machine, dopo aver tagliato le protezioni con un frullino: è accaduto stanotte tra le 3,30 e le 4,30 e i delinquenti, si ipotizza possano essere entrati in azione 4-5 soggetti, hanno potuto agire senza particolari problemi, visto che sapevano bene dove si trovava la centralina dell’allarme e l’hanno disinnescata, così come hanno coperto le telecamere interne al locale. Ad accorgersi dell’accaduto, stamattina i due giovani titolari del locale e gestori della stazione di rifornimento che, al loro arrivo, hanno trovato il loro locale devastato. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi hanno cercato di entrare nel locale, facendo un foro nel muro del bagno, dopodiché ne hanno fatto un altro per accedere a un altro locale del bar, forse proprio per evitare di essere rilevati dai sensori dell’allarme.

Il tempo di disinnescarlo e poi hanno avuto tutto il tempo per fare incetta di tutto quello che c’era portando via refurtiva per almeno 35mila euro, cui si aggiungono i danni da riparare per i due titolari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la scientifica per cercare di rilevare elementi utili alle indagini e per verificare se le immagini delle telecamere interne ed esterne hanno catturato qualche immagine della banda entrata in azione nottetempo.