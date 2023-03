Gara tra arcieri nel centro storico di Montegiorgio

Organizzata grazie alla collaborazione delle associazioni ‘Sagittas Felix Tarrae’ e ‘World Land’ con il patrocinio del Comune, si è svolta nel centro storico di Montegiorgio la settima prova del Campionato italiano arcieri storici Lias-Asi. La manifestazione ha visto la partecipazione di 105 tiratori, in rappresentanza di numerosi gruppi provenienti da tutto il nord e centro Italia, che si sono sfidati sugli appositi bersagli indossando costumi d’epoca, e sfruttando come location per le varie prove i luoghi di maggiore pregio storico e paesaggistico del centro storico. La gara è iniziata intorno alle 10 nel chiostro di Sant’Agostino dove si è tenuta anche la cerimonia di premiazione. Nel pomeriggio sono stati premiati i migliori tiratori: categoria Parvus - Andrea Branco di Monte Urano; Pueri - Suphien Wirane di Montegiorgio; Juvenis Madonna - Angelica Concettoni di Spinetoli; Juvenis Messere - Matteo Mario Camiri di Spoleto; Madonna Tradizionale - Cristina Cruciani di Viterbo; Madonna Foggia Storica - Monia Fagiani di Montegiorgio; Madonna Storica - Maria Laura Cinconze di Riano; Messere Tradizionale - Marcello Teodori di Grottazzolina; Messere Foggia Storica - Elio Filipponi di Spientoli e Messere Storico - Paolo Scarponi di Foligno.