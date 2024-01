Ghergo inizia con un successo. Rogani e Marchionni da record

Debutti vincenti e record ad Ancona. Nella prima domenica dell’anno spicca l’esordio con successo di Angelica Ghergo sui 400 metri. La 21enne osimana dell’Esercito, ricomincia da una vittoria in 55’49 realizzando il secondo tempo in carriera, a poco più di mezzo secondo dal proprio limite di 54’84. Un buon inizio per la marchigiana, bronzo nel 2021 ai Mondiali under 20 con la 4x400 azzurra dopo essere stata quarta alla rassegna iridata nei 400 ostacoli. Terza la 18enne mezzofondista Virginia Bancolini, fanese della Sef Stamura Ancona, che migliora il suo primato con 57’38. Tra gli uomini sfiora il personale Ndiaga Dieng (Atl. Avis Macerata), secondo in 49’03, ma c’è anche un nuovo acuto dello junior Destiny Omodia (Sef Stamura Ancona), autore di un notevole 49"31, quarto davanti a Federico Vitali (Atl. Avis Macerata) 49’38. La vicecampionessa italiana cadette Michela Pierantoni (Atl. Fabriano) corre due volte in 7’80, all’esordio nelle allieve. Nel lungo under 18 si impone il sangiorgese Filippo Angelini (Team Atl. Marche) con il record personale di 6.50. Nell’asta quarta la junior Rachele Tittarelli (Atl. Avis Macerata) alla misura di 3.20 su Ludovica Zanardini (Collection Atl. Sambenedettese), 3.10 e Elena Scolastra (Collection) 3.10. Protagonista nel meeting giovanile è il cadetto Manuel Rogani (nella foto).

Arriva il primato marchigiano indoor under 16 per merito del giovane mezzofondista della Sef Stamura Ancona, non ancora quindicenne, con 1’28’’36 nei 600 metri. Dopo dieci anni viene così migliorato il record di 1’29’’51 stabilito da un certo Simone Barontini, con cui condivide l’allenatore Fabrizio Dubbini. È suo il primo record regionale dell’anno. Il primo meeting dell’anno, quello dell’Epifania, si era aperto sabato con in evidenza sulla pedana dell’alto Elena Marchionni, campionessa italiana under 16. La quindicenne della Collection Atletica Sambenedettese, al debutto nelle allieve, vince la gara superando la quota di 1.72 alla prima prova. È il record personale indoor migliorato di due centimetri, pareggiando quello all’aperto.

Nei 60 ostacoli parte bene Martina Cuccù, al suo primato di 8’50 conquistando il successo in finale dopo aver corso la batteria in 8’51. Cresce nei 200 metri il velocista Alexandr Muzi (Sef Stamura Ancona) che si piazza al terzo posto in 22"11 ritoccando il personale al coperto di tre centesimi. Tra le donne riscrive il proprio limite indoor anche la compagna di club Benedetta Boriani (Stamura), quinta in 25’26. Nel triplo buon esordio per Destiny Omodia (Sef Stamura Ancona) che atterra a 14.05. Nel peso under 20 secondo Francesco Piccinini (Sef Stamura Ancona) con 12.59.