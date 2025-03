Giovane non si ferma all’alt e investe un poliziotto

Quando la polizia gli ha intimato l’alt per un controllo di routine quel ragazzo, invece di fermarsi, ha spinto il piede sull’acceleratore e si è dato alla fuga alla guida della sua auto. Ne è nato un rocambolesco inseguimento, in cui sono rimasti feriti due agenti della squadra volante della questura e il conducente del mezzo in fuga, un 22enne di Porto Sant’Elpidio. Tutto è iniziato intorno poco dopo la mezzanotte di ieri quando una pattuglia della polizia, in servizio di perlustrazione a Porto Sant’Elpidio, ha cercato di fermare una vettura in transito, ma il conducente, per eludere il controllo in quanto sprovvisto di patente di guida, è scappato.

Alle sue costole si sono messi gli uomini della questura e, dopo un pericoloso inseguimento per le vie del centro, l’auto in fuga si è schiantata contro un muro lungo la Statale Adriatica. A quel punto i poliziotti hanno provato a far scendere il giovane dal mezzo, ma questi è riuscito a ingranare la retromarcia e, nel tentativo di scappare nuovamente, ha investito una degli agenti che stava scendendo dall’auto di servizio. Neutralizzati momentaneamente i poliziotti, il 22enne è riuscito a fuggire, ma gli agenti non hanno mollato la presa, sono risaliti in macchina e si sono messi di nuovo all’inseguimento di quell’auto in fuga. Una seconda fuga che è durata poco perché, nel giro di un paio di chilometri, il ragazzo ha abbandonato il mezzo per poi scappare a piedi. A quel punto i poliziotti, nel tentativo di fermarlo, hanno utilizzato la pistola elettrica, il cosiddetto taser, ma il giovane era ormai fuori dalla portata di sette metri ed è riuscito ancora una volta a far perdere le proprie tracce. Tempo mezz’ora e alla centrale del pronto intervento medico è arrivata una richiesta di soccorso per un individuo ferito a una gamba a causa di un presunto colpo d’arma da fuoco. I poliziotti si sono portati sul posto indicato dai sanitari, a pochi metri dalla stazione ferroviaria, è hanno così scoperto che si trattava proprio di quel 22enne che era riuscito a fuggire poco prima. Fortunatamente non aveva alcuna ferita da arma da fuoco, ma solo piccoli traumi dovuti all’incidente precedente. Il giovane è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso e, al termine delle operazioni di rito, è stato denunciato per guida senza patente, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Anche i due poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso: uno per le lesioni a una gamba causate dall’investimento, l’altro per un trauma cranico provocate dall’impatto con il parabrezza dell’auto di servizio.

Fabio Castori