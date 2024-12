Giovani e digitale, il convegno

’Il disagio dei giovani nell’era digitale, tra criticità e prospettive’ è il tema dell’incontro dibattito in programma alle 21-di sabato nell’auditorium della Parrocchia Gesù Redentore, in via Dandolo Silenzi numero 4, nel quartiere sud di Porto San Giorgio. A parlare sarà il relatore Mario Vitali, ovvero il dirigente medico psichiatra dell’ast di Fermo e della Regione Marche, docente di psicopatologia medica. I temi toccati saranno "la crisi delle agenzie educative come la famiglia, la scuola, gli oratori e i centri ricreativi parrocchiali, il venir meno di testimoni credibili, i rapidi mutamenti in atto, la globalizzazione, la digitalizzazione con internauti che sfiorano il 98% generano disorientamento, ansie e depressione. Nel mondo scolastico – sottolineano – 7 giovani su 10 dichiarano un disagio non avvertito dai genitori. Sembra spezzato il rapporto tra generazioni, non si dialoga più, non c’è più tempo per ascoltare, riflettere, crescere insieme, anche durante i pasti non si tesse la tela degli sguardi perché gli occhi sono puntati sul cellulare da parte dei figli e purtroppo anche dei padri. Il disagio spesso si traduce in disturbi alimentari, fenomeni di isolamento, tentativi di suicidio o in violenza per avere tutto e subito. Mentre nel profondo chiedono ’una cultura di senso del vivere’".

Questi i temi che dovrebbero scuotere le coscienze di ogni persona che ha a cuore il futuro delle giovani generazioni e delle stesse Amministrazioni Pubbliche per intraprendere percorsi educativi su cui urge concentrare risorse per percorrere nuove strade cominciando dal basso. E’ bene sottolineare la presenza all’incontro delle amministrazioni nella speranza dell’avvio di progetti territoriali concordati per un’azione incisiva e per l’assunzione di responsabilità di fronte al disagio giovanile. Presenti anche il presidente dell’associazione, Maurizio Temperini, Carlotta Lanciotti assessore ai servizi sociali, Marco Traini, assessore servizi sociali Porto Sant’Elpidio e di un delegato dei Servizi sociali di Fermo, i tre Sindaci o loro delegati.