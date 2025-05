Gli rubano due capre dal giardino

Si ruba di tutto, ormai, addirittura le capre, anche se non si capisce per farci cosa con un bottino così inconsueto. E’ accaduto la notte scorsa: dal giardino di un’abitazione di via Porta Romana, a due passi dalla caserma dei carabinieri e, in pieno centro abitato, sono state rubate due capre di circa 25 -30 kg. Un furto che il proprietario, G.G. ha subito denunciato. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, i ladri sono arrivati dalla parte posteriore dell’abitazione, approfittando del fatto che è più buia e non è coperta dalle telecamere. "Devono aver fatto passare le capre oltre la recinzione, caricandole sul mezzo con cui sono arrivati" racconta. Le due capre sono dotate di regolare microchip. Per i proprietari hanno un valore puramente affettivo per cui l’invito che rivolgono a chiunque abbia notato qualcosa o abbia individuato i due animali, a segnalarlo. Il furto dovrebbe essere accaduto intorno alle 3-3,30, quando il cane dei vicini ha cominciato ad abbaiare furiosamente. Il fatto è che, nell’arco di un mese, questa è stata la seconda volta che intorno a quella stessa abitazione si sono verificati insoliti movimenti di persone e di auto ed è insolito che i ladri abbiano preso i due animali e snobbato, ad esempio, alcuni macchinari da giardinaggio. “Adesso ci sentiamo in pericolo anche noi – ammette G.G. -. Ci preoccupa che i malviventi non si siano fatti scrupolo di agire in pieno centro abitato, vicino alla caserma. Sono stanco di una situazione che mette a repentaglio la sicurezza delle persone che mi sono care".

La prima volta, era quasi mezzanotte, quando i vicini hanno notato un paio di ragazzi che stavano osservando le due caprette, pare abbiano anche provato a scavalcare la recinzione per poi rinunciare. Ieri notte, sono tornati in azione e stavolta le caprette le hanno rubate davvero.

m.c.