Grazie a T-Rotary screening alla tiroide nelle scuole

Tra le tante iniziative promosse dal Rotary Club quella che riguarda da vicino la prevenzione dedicata alla popolazione scolastica è sicuramente tra le più significative e gratificanti. All’inizio di maggio ha preso il via la 13° edizione della pregevole iniziativa T-Rotary, promossa dal club di Montegranaro presieduto da Alfredo Medori e che consiste nel sottoporre gli alunni delle classi terminali delle scuole medie a screening, naturalmente gratuiti, della tiroide. Una attività che è stata effettuata inizialmente su circa 100 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Montegranaro grazie ai dottori Luigi Taccari e Jarno Morbiducci che, come al solito, hanno presto gratuitamente la loro opera e messo a disposizione la loro professionalità.

Proprio in questi giorni, invece, l’iniziativa si è spostata a Sant’Elpidio a Mare e si è completato il progetto con le ecografie sia agli alunni delle classi terze della ‘Bacci’ del capoluogo e poi a quelli della sede di Casette d’Ete, stavolta contando sulla consueta disponibilità del dottor Matteo Verdecchia. "Complessivamente, stiamo parlando di circa 130 ecografie effettuate a Sant’Elpidio a Mare e poco meno di 100 a Montegranaro" riferiscono dal Rotary, ringraziando per la solita preziosa collaborazione, Luigi Parmegiani che anche stavolta ha gentilmente messo a disposizione l’ecografo e la necessaria strumentazione.

"E’ una delle iniziative che portiamo avanti con particolare orgoglio e soddisfazione – proseguono i rotariani – anche perché è importante condurre questo tipo di screening in una fascia d’età in cui avvengono i maggiori cambiamenti ormonali". I risultati dell’eco tiroidea vengono consegnati ai genitori che, trattandosi di minori, sono stati debitamente informati in appositi incontri e hanno preventivamente dato l’assenso all’esame.

