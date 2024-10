Halloween, tanti eventi per i bambini

Musica, magia, letture animate, truccabimbi, caccia al tesoro, animazioni per bambini e tanto altro ancora. Un pomeriggio di festa in Piazza del Popolo il 31 ottobre a partire dalle ore 15.30 con tanti ingredienti per questa edizione 2024 di Halloween che vede un programma, chiamato Zuccafermo, molto ricco approntato dall’Assessorato al Commercio. “Un ricco programma che va incontro ai bambini per questa festa che li vede protagonisti, con tante attrazioni alle quali a scelta possono partecipare – ha detto l’assessore al commercio Mauro Torresi. Un pomeriggio che vede il coinvolgimento di tante realtà che con impegno e dedizione cercheranno di regalare ore di spensieratezza ai più piccoli insieme alle loro famiglie. Un grazie alla Pro Loco e, come sempre, al gruppo Sos Torresi per il supporto e la collaborazione”.

“Un’iniziativa che vede la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura con i Musei e la Biblioteca ragazzi e che vedrà in serata al Teatro dell’Aquila il musical sulla musica anni ’80 – ha detto l’assessore Micol Lanzidei – un modo per testimoniare l’impegno di fare manifestazioni di qualità nel pieno coinvolgimento dei nostri spazi".

Gli appuntamenti: piccolo laboratorio degli orrori con giochi di legno e truccabimbi, spettacolo di magia di Mago Kiko, baby dance e animazione per bambini con Jerry. E ancora il tunnel della paura alla biblioteca ragazzi, ore 16.30-19. Letture animate

alle cisterne romane, ore 17.30

(prenotazione obbligatoria Info 0734.217140 – museidifermo@comune.fermo.it – org. Musei di Fermo. Infine A caccia di storie da paura a Palazzo dei Priori, ex Vigili, ritrovo 16.30, Caccia al tesoro gratuita a premi (Info e prenotazioni 320.8081787 – 329.0127074) e alle 21 al teatro dell’Aquila musical ’80 voglia di 80’, info e prevendita biglietteria del Teatro 0734.284295.