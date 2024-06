‘I Teatri del mondo’ pronti a invadere la città

La presentazione del festival internazionale di teatro per ragazzi ‘I Teatri del mondo’, che andrà in scena dal 13 al 20 luglio, è un momento che va al di là della canonica elencazione di appuntamenti.

L’associazione Lagrù, il direttore artistico Oberdan Cesanelli e i condirettori Stefano Leva e Lorenzo Palmieri, l’amministrazione comunale, a partire dal sindaco Massimiliano Ciarpella, l’Amat col presidente Piero Celani, la Fondazione Carifermo col vice presidente Ezio Montevidoni, si soffermano soprattutto sul valore educativo e formativo delle proposte del ricco programma, oltre che sulla valenza promozionale e turistica dell’evento.

Sì, perché ‘I teatri del mondo’ sono spettacolo, divertimento, coinvolgimento di un pubblico giovanissimo, socializzazione, condivisione di messaggi educativi, sollecitazione della creatività nei ragazzi. Tanti valori che hanno reso possibile un radicamento prezioso del Festival, che giunge alla 35esima edizione (l’illustrazione è del celeberrimo illustratore Zerocalcare), uno degli eventi più longevi del settore, oltre che uno dei più blasonati potendo vantare la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e della Presidenza della Repubblica, il patrocinio di Senato, Ministeri della cultura, degli Esteri e della Cooperazione internazionale, della Commissione Nazionale per l’Unesco, di Regione Marche, e Fondazione Mus-e.

Raccontare i Teatri del Mondo significa parlare dei 6 laboratori (si terranno in via Fontanella) e di una cinquantina di spettacoli di compagnie italiane e straniere, che saranno valutati da una giuria di 150 giovani spettatori dai 6 ai 14 anni (provenienti da tutta Italia), con il coinvolgimento del Consiglio comunale dei ragazzi di Porto Sant’Elpidio, come tutor per gli altri bambini.

Lo spettacolo più votato vince il Premio ‘Gianni Battilà’ (dedicato all’assessore alla cultura degli anni ’90, uno dei fondatori del festival).

Il Premio Porto Sant’Elpidio – Città dei Bambini, invece, sarà assegnato a una delle sei giovane compagnie che si esibiranno il 16 e 17 luglio. Il Festival toccherà tutto il territorio comunale, con appuntamenti pomeridiani e serali, tra momenti culturali e spettacoli (ingresso 4 euro) alle ‘Fiabe sulle ali del tramonto’, alla serata ‘Artisti in Corso’ in via Battisti (19 luglio), alla Giornata Carifermo (16 luglio), ai collaterali ‘Teatri del mondo alla ribalta’ che faranno tappa in sei Comuni tra fermano e maceratese. Per informazioni visitare il sito iteatridelmondo.it oppure info@lagruragazzi.it.

Marisa Colibazzi