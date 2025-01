I vincitori della mostra ‘Ciak si gira’

La collettiva d’arte nonché concorso ‘Ciak si gira’ ha chiuso i battenti. Inaugurata a fine novembre scorso presso art gallery ‘Le Vie dei Colori’ Art di palazzo Erioni Falconi in corso Cefalonia, a Fermo, la mostra ha visto la partecipazione di ben quindici artisti per un totale di 25 opere che hanno affascinato appassionati e turisti per l’intero periodo delle festività: "Per una volta, artisti nel senso stretto del termine- ha spiegato la gallerista Lorena Massucci- hanno indossato, scherzosamente, le vesti di attori presentando i più amati tra miti e pellicole cinematografiche di tutti i tempi. Obiettivo finale la vittoria dell’Oscar". Sono stati oltre 160 i visitatori che, in dieci giorni, hanno espresso il loro voto. Per la sezione ‘Opere’: primo premio a ‘La vita è una danza’- Eugenio Sbattella (37 voti); secondo a ‘Il diavolo veste Prada’- Andrea Pisano (36); terzo premio a ‘Sophia’- Daniela Cellamare (25). Podio tutto al femminile per la sezione ‘Artisti’: Maria Venezia (44 voti); Carmen Bruno (41); Daniela Cellamare (40). "Un doveroso ringraziamento al comune di Fermo per il patrocinio- ha concluso la Massucci- alla critica d’arte Maria Palladino per le recensioni personali di ciascun espositore; al cinefilo Carlo Procaccini per i puntuali interventi e alla poetessa Angela Mazzanti per l’ode scritta per l’occasione e dedicata al favoloso mondo del cinema. Oltre ai vincitori, un grazie a: Mimmo Balestrieri, Maria Cristina Ranieri, Fabiola Marsili, Giancarlo Cuccu’, Isabela Seralio, Barbara Tonici, Luisa Ciampi, Luciano Magnalbò, Giordi&Rebecca, Fabio Di Rosa".

g.c.