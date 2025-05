"Idee chiare su oggi e domani"

Candidato sindaco Mirco Romanelli sostenuto dalle liste Primavera Sem, Avs–Sinistra Italiana, Progetto Democratico: "Care e cari elpidiensi, in queste occasioni, la cosa che si fa più spesso, è chiedervi un voto o ricordare che oggi e domani si terranno le elezioni. Io non voglio solo chiedervi un voto, ma voglio porvi due semplici domande. La prima: che valori vorreste che avesse il sindaco della vostra città? La mia risposta è che per amministrare bene il sindaco deve avere idee chiare sull’oggi e sul domani, deve dialogare costantemente con tutte e tutti, essere concreto e infine deve essere chiaro e trasparente nelle spiegazioni di ciò che si è fatto e ciò che si intende fare. In questi mesi ho incontrato più volte tutte le realtà del nostro territorio che, dopo un periodo di commissariamento, mi hanno ribadito la necessità di chiarezza, di dialogo, concretezza e la voglia di affrontare le sfide del futuro. Arriviamo quindi alla seconda domanda: come dovrebbe essere la città in cui vivete? La mia Sant’Elpidio a Mare è una città che vuole vivere, vuole avere spazi comuni, vuole essere attenta a chi è in difficoltà ed equa con tutte e tutti. La mia Sant’Elpidio a Mare vuole essere il luogo dove diverse generazioni, a partire dai giovani, trovino ognuna il proprio ambiente ideale e fisico, dove i cittadini si sentano orgogliosi di essere elpidiensi. Care e cari concittadini sappiate che, qualora decideste di eleggermi sindaco, io rimarrò quello che sono: dialogherò con voi, mi batterò a tutti i livelli perché Sant’Elpidio a Mare ritorni a essere protagonista, sarò chiaro e trasparente nelle decisioni e visionario nelle idee che dovremmo prendere per affrontare le sfide che ci attendono. Solo così, insieme, possiamo avere la Sant’Elpidio a Mare che vogliamo. Solo così, insieme, possiamo fare la differenza".