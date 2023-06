Il comandante Caluisi se ne va Al suo posto arriva Angelo Picone

Cambio al vertice dell’ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio. Il comandante tenente di vascello Cristiano Caluisi lascerà il comando per andare con un nuovo incarico nel comando generale della guardia costiera a Roma. Al suo posto giunge il parigrado Angelo Picone proveniente dalla capitaneria di porto di Torre del Greco. Un trasferimento quello di Caluisi pressoché scontato considerando i tempi di permanenza ad un comando come quello del circomare, disposti in generale dalla guardia costiera, vale a dire due anni circa. L’avvicendamento alla guida del circomare sangiorgese, con lo scambio delle consegne vverrà nella mattinata di venerdì prossimo, 23 giugno, al porto peschereccio di Porto San Giorgio alla presenza di autorità civili e militari, tra le quali dovrebbero esserci il Prefetto di Fermo, e per i carabinieri i comandanti della capitaneria della provincia e della stazione di Porto San Giorgio, il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini. Naturalmente sono stati invitati tutti i sindaci delle località di mare della provincia di Fermo.