"Il Comune istituisca il bilancio ambientale"

I giovani si impegnano per l’ambiente e sollecitano le istituzioni perché il cambiamento deve iniziare oggi. Su sollecitazione del gruppo dei Giovani democratici di Fermo e soprattutto grazie al loro impegno e sensibilità sul tema ambientale, i consiglieri di minoranza Renzo Interlenghi, Andrea Morroni, Paolo Nicolai, Sandro Vallasciani, Pierluigi Malvatani hanno presentato l’allegata mozione volta ad istituire nel Comune di Fermo il Bilancio Ambientale. "Gli obiettivi del Bilancio Ambientale sono due – spiegano i promotori – comunicare e rendicontare all’esterno per elevare il livello di trasparenza, inserire la variabile ambiente in modo trasversale e strategico all’interno del proprio processo di pianificazione, e in tal senso con esso si vuole introdurre la logica della sostenibilità dello sviluppo". Il bilancio ambientale è uno strumento di rendicontazione della contabilità ambientale, attraverso la quale si rilevano, organizzano, gestiscono e comunicano informazioni e dati ambientali, esprimendoli in unità fisiche e monetarie. "Molti fondi del Pnrr sono legati alla salvaguardia del nostro ambiente, non basta recepire risorse ma occorre spenderle bene e, soprattutto, affinché abbiano un riscontro fattivo per il miglioramento della salute del nostro Pianeta", aggiunge Interlenghi.