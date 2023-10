Il consiglio comunale di Montegiorgio vara Statuto e programma opere pubbliche

Consiglio comunale fiume a Montegiorgio, approvati a maggioranza il nuovo regolamento dello Statuto, alcune variazioni di bilancio e soprattutto il programma delle opere pubbliche. Giovedì sera è tornata a riunirsi l’assise montegiorgese, che aveva inserito all’ordine del giorno bel 13 punti. A richiedere molta attenzione il nuovo regolamento della Statuto comunale, revisione che si era resa necessaria poiché il regolamento in uso risaliva al 1983. La questione ha richiesto molto tempo poiché oltre alle modifiche di quelli esistenti e l’introduzioni di nuovi articoli, il gruppo di minoranza ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ ha proposto circa una quartina di osservazioni. I punti sono stati votati singolarmente, alcune osservazioni proposte dalla minoranza sono state votate all’unanimità, ma al momento della votazione per rendere operativo il nuovo regolamento, l’atto è stato approvato a maggioranza. Medesimo destino hanno subito due variazioni di bilancio, per lo spostamento di alcune risorse all’interno di vari capitoli di spesa e la votazione del bilancio consuntivo 2022. Si è poi passati alla votazione del programma triennale di opere pubbliche. "E’ importante ricordare che quest’Amministrazione è riuscita a mettere insieme un piano triennale di opere pubbliche del valore complessivo di 56 milioni di euro – spiega il vice sindaco Alan Petrini -. Oggi però siamo qui a votare solo due varianti uno al piano dei servizi e uno al piano opere pubbliche, che in seguito alla rivisitazione dei prezzi per le materie prime, hanno subito un incremento dei contributi. Più precisamente un progetto per interventi di miglioramento della sicurezza della scuola elementare di Piane passato da 50.000 a 100.000 euro. E un progetto per la riqualificazione di marciapiedi, strade e recinzione oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche del parco dell’area residenziale di Castagneto, passato da circa 320.000 a 360.000 euro". Anche le varianti al piano delle opere pubbliche è stato votato a maggioranza.

Alessio Carassai