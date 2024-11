Il crollo del turismo . Male località di mare. Cali in doppia cifra per arrivi e presenze

Qualcosa non torna sui dati relativi al movimento turistico della passata stagione. Certo, va subito detto che sono provvisori, che hanno bisogno di essere validati e che, quindi, qualche correzione sarà sicuramente apportata. La cosa strana è che il presidente della regione, Francesco Acquaroli, di recente ha annunciato in grande spolvero, che nelle Marche si è registrato un più 2,6% negli arrivi ed un più 2,97 nelle presenze, mentre, stando ai dati provvisori ovunque emerge il segno meno. Ricordiamo che gli arrivi corrispondono al numero di clienti, residenti e non residenti, ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o extra-alberghieri) nel periodo considerato. Le presenze, invece, corrispondono al numero delle notti trascorse dai clienti, residenti e non residenti, negli esercizi ricettivi.

I numeri dell’Osservatorio Regionale per il Turismo, lo stesso ente che cita Acquaroli, dicono che si è avuto un -1 % negli arrivi e un -2% nelle presenze in provincia di Pesaro Urbino; -3% di arrivi e + 6% nelle presenze nella provincia di Ancona; -3% di arrivi e -12% di presenze in provincia di Macerata; - 13% di arrivi e +4% di presenze in provincia di Ascoli e -10% di arrivi e -14% di presenze in provincia di Fermo, dove sono arrivati 223.740 turisti generando 1.307.750 presenze. In quest’ultimo territorio sarebbe stato proprio il comune di Fermo a pagare il prezzo più alto: continuiamo ad usare la formula dubitativa perché i dati non sono ancora validati, infatti nel capoluogo di provincia ci sono stati 60.936 arrivi – 22% rispetto all’anno scorso con 514.352 presenze – 21%. Adesso andiamo per ordine guardando i dati delle località turistiche più significative: Altidona 25.389 arrivi, - 1% con 175.071 presenze – 10%; Pedaso 8.409 arrivi + 8% con 26.439 presenze +19%; Porto S. Giorgio 41.725 arrivi – 8% con 150.046 presenze – 2%; Porto Sant’Elpidio 46.379 arrivi – 9% con 296.252 presenze – 16%; Sant’Elpidio a Mare 3.734 arrivi + 6% che avrebbero prodotto 23.925 presenze pari a un + 114% e qui forse qualcosa non quadra, poiché nel 2023 gli arrivi erano stati 3.050 e le presenze 11.192, quindi quest’anno le presenze sarebbero passate da una media di 3-4 giorni ad oltre 6 giorni di permanenza, di gran lunga superiore anche alle località in riva al mare, più che raddoppiate; Montegranaro 10.500 arrivi – 4% che hanno prodotto 20.105 presenze – 2%; Campofilone 1.233 arrivi – 69% che hanno prodotto 6.836 presenze pari a un – 79%, altro dato da verificare poiché l’anno scorso gli arrivi furono 3.973, quindi Campofilone avrebbe perso la bellezza di 2.740 arrivi e 29.153 presenze. Sarebbe un dato pesantissimo. Infine Amandola dove gli arrivi sono stati 1.337 +3% per 4.907 presenze + 3%.

Marcello Iezzi