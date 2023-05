Il giardino d’estate restituito ai piccoli alunni della De Amicis

Il giardino d’estate finalmente restituito agli alunni della scuola primaria capoluogo, Edmondo De Amicis. Ieri mattina sono stati riaperti i cancelli dello storico giardino sangiorgese da troppo tempo chiuso ai cittadini e in particolare ai piccoli alunni della scola adiacente, i quali accompagnati dai loro insegnanti ieri sono intervenuti numerosissimi a fare festa felici di riprendere possesso di un così bello ed importante spazio nel centro della città di cui non hanno potuto godere per tanto tempo benché fosse a loro destinato. Un luogo in cui le famiglie portavano e ricominceranno a portare i bambini per farli stare all’aria aperta e giocare in sicurezza e tornerà ad essere utilizzato dagli alunni delle elementari per intervallare le ’fatiche’ scolastiche e dare sfogo alla loro vivacità. La dirigente scolastica, prof Daniela Medori esprime la propria soddisfazione per la riapertura del giardino: "Grazie al sindaco e all’amministrazione comunale tutta per l’impegno profuso al fine di ottenere questo risultato. Nella scuola di oggi, gli spazi esterni rivestono fondamentale importanza nel processo di crescita e sviluppo degli alunni che potranno quindi utilizzare le risorse ambientali ed esperenziali che l’ambiente può offrire".