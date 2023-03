Il primo memorial Zio Ugo è un successo: centinaia di podisti

Il 1° Memorial Zio Ugo, manifestazione podistica organizzata per ricordare Ugo Ramadoro, storico podista scomparso a 98 anni, ha richiamato nella campagna di Casette d’Ete, intorno alla basilica imperiale di Santa Croce al Chienti e lungo le antiche vie imperiali sul lungo Chienti e lungo Ete Morto, diverse centinaia di podisti arrivati da tutta la regione e oltre. Oltre 300 gli atleti che si sono trovati ai nastri di partenza per la gara dei 10 km o che hanno optato per la passeggiata di 5 km, oltre a un bel gruppo di bambini che hanno percorso i 400 metri. Alla fine, vincitori e vinti erano tutti soddisfatti per aver ritrovato lo spirito che aveva animato da sempre la storica Marcialonga della Fratellanza organizzata da Zio Ugo. Tra i podisti anche il vicesindaco Roberto Greci e diversi consiglieri comunali. Orgogliose per l’ottima riuscita della manifestazione le figlie di Zio Ugo, Cleofe e Franca, ma entusiasti anche gli organizzatori: Ca7dete Bike & Run e Atletica Elpidiense Avis Aido; l’Associazione Santa Croce che ha offerto visite guidate alla Basilica di Santa Croce, e il Comune, presente anche il sindaco Alessio Pignotti, che ha patrocinato l’evento.