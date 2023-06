’Il Tempio di Bellona’ Atleti in vetrina ai Campionati Fight1

Grande successo per gli agonisti dell’Associazione Il Tempio di Bellona, che lo scorso fine settimana hanno partecipato ai Campionati nazionali assoluti Fight1 con selezioni ‘azzurrabili’ disputatisi a Rimini Wellness. Gli atleti sono stati accompagnati dal maestro Fabio Cucco e dall’istruttore Oriano Pasquini e dopo aver affrontato durissimi match hanno conquistato grandi successi. Tra gli agonisti, i fermani Michele Ruggeri (categoria pesi massimi) e Leonardo Cucco (categoria pesi leggeri) sono saliti sul podio dei vincitori meritando il titolo di Campioni Italiani, valido per la candidatura ai campionati europei. Menzione speciale meritano tutti gli altri partecipanti, che hanno conquistato ottimi risultati, portando in alto il nome del Tempio di Bellona. A meritare la Medaglia d’Argento (nelle diverse classi e categorie) sono stati: Eron Vrapi, Nohuaila Zarouali, Sara Pasquini e Leonardo Cucco, mentre il riconoscimento della Medaglia di Bronzo è andato a Zarouali M. Haitam (per la classe Cadetti). A coronare la bellissima giornata, l’ incontro con i campioni mondiali 2023 Mattia Faraoni e Gloria Peritore che hanno raggiunto gli atleti del Tempio di Bellona nella rispettiva postazione per dedicare loro un incoraggiamento speciale e partecipare al ‘grido di Bellona’: ‘Ahu ahu ahu’.

Paola Pieragostini