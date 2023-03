Impianti sportivi in gestione, il Comune incassa 65mila euro

La gestione degli impianti sportivi comunali per l’esercizio 2023 sotto la lente di ingrandimento da parte degli uffici e della politica: accertamenti sono stati effettuati per l’indicazione di quali strutture si tratti, a chi e in che modo siano stati affidati in concessione e il canone annuale che per essa dovrà essere versato al Comune. Premesso che si tratta di aggiudicazione definitiva ed efficace della gestione eseguita tramite la Stazione unica appaltante della provincia di Fermo, riportiamo di seguito l’elenco degli impianti, con accanto il nome della società concessionaria e il quantum dovrà pagare per il 2023, con l’aggiunta dell’Iva al 22%: Campo sportivo “Pelloni” di Via Marche all’Asd “ Mandolesi” 3.050 euro; Ala Azzurra ASD Polisportiva “U. Mandolesi” 3.050 euro; Bocciodromo Comunale ASD Bocciofila Sangiorgese 1.465,22; Campo sportivo “Nuovo” ASD Elite Sangiorgese 11.224; palestra Baldassari ASG Nardi Juventus 5.099,60 euro; Circolo Tennis La Pinetina Circolo Tennis Porto San Giorgio Asd 5.314,63; Palestra Sottotribuna Apd Atletica Sangiorgese 4.148,00; Palestra media Nardi ASD Virtus Basket PSG 2008 11.895; Palestra media Rosselli ASD Sangiorgio 12.444; Palestra elementare De Amicis e Rosselli ASD Judo Porto San Giorgio 6.124,40; Palasavelli ASD Sangiorgio (dal 1123 al 6923) 1.681,19. Totale entrtata per il Comune 65.496,04 euro. C’è da tenere conto che i gestori delle strutture sportive non versano solo un canone ma otterranno un contributo. Il tutto sancito nel contratto che concordato e sottoscritto Comune e concessionario