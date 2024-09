"In corso Cefalonia siamo un po’ soli"

Andrea ha creduto talmente nel centro storico da aprire una bottega nelle scorse settimane. E’ su corso Cefalonia, uno dei viali più belli della città: "C’è poco qui, tutto si concentra in piazza e alla fine qui siamo un po’ soli, ci sentiamo senza servizi, con poca attenzione. Il mercato del sabato non è più una realtà appetibile, oltre l’estate speriamo di poter avere qualcosa di importante e di accattivante. Poi però si fa di tutto per renderci la vita complicata, per esempio non ci è nemmeno consentito di arrivare davanti al negozio per scaricare le merci. Mi auguro che per l’inverno sia possibile lavorare, i cantieri aperti portano via possibili clienti, io vado avanti con l’ottimismo che ho sempre avuto".