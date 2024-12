In giro con la droga o al bar nonostante il Daspo Urbano

Era sottoposto a daspo urbano, ma se ne andava tranquillamente in giro, per di più con la droga in tasca. E’ accaduto in via Pietro Nenni, nel quartiere di Lido Tre Archi di Fermo, dove i carabinieri hanno sorpreso un albanese di 32 anni residente a Fermo che, benché sottoposto a daspo urbano, con un provvedimento emesso nel mese di dicembre 2023 dal questore di Fermo, con divieto di accesso per un anno nel quartiere costiero, era tranquillamente a passeggio. Nella circostanza il giovane, controllato e perquisito, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente alcuni grammi di hashish. Per lui sono scattate la denuncia alla Procura della Repubblica di Fermo per la violazione del daspo e la segnalazione alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Sempre a Fermo, i militari della sezione radiomobile hanno denunciato una 38enne marocchina, senza fissa dimora. La donna è stata controllata in corso Marconi, all’interno di un noto esercizio pubblico nonostante fosse sottoposta a divieto di accesso a pubblici esercizi ed ai locali pubblici emesso nel mese di settembre scorso dal questore di Fermo. La 38enne, trascorsi pochi giorni, è stata controllata di nuovo all’interno di un locale sito in piazza Matteotti, a Porto San Giorgio, e i carabinieri del posto l’hanno perciò nuovamente denunciata alla Procura della Repubblica di Fermo, in quanto ha reiterato la violazione del dispositivo. I militari dell’Arma di Monterubbiano invece hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria un 34enne di Moresco. Il giovane è stato sorpreso a Moresco, all’interno di un bar del centro storico benché sottoposto a divieto di accesso a pubblici esercizi ed ai locali pubblici emesso nel mese di maggio dal questore di Fermo.

f.c.