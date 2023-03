In mountain-bike a piedi e sul cavallo tra i sentieri

Le buone idee che diventano fatti concreti per lo sviluppo del territorio ed il benessere del patrimonio umano che lo abita. E’ così che ha preso vita il progetto dei circoli territoriali di Torchiaro, Lotti di Petritoli e Carboni, presieduto da Raffaele Vitali, mirato a riqualificare, ripristinare e quindi valorizzare i sentieri dei territori comunali di Petritoli, Monte Giberto e Ponzano di Fermo. Il progetto – di cui si parla da anni ma senza essere stato realizzato e che oggi è di imminente realizzazione – prevede la distinzione di fruibilità dei diversi sentieri percorribili in mountain-bike, a piedi o a cavallo, mantenendo l’assoluto rispetto dell’ambiente. La realizzazione imminente del progetto prende il via grazie al contributo dei diversi Circoli, che sulla base della validità della proposta ha avuto l’approvazione di un sostegno aggiuntivo e complementare da parte dei Comuni coinvolti. "Le erogazioni dei circoli – ha spiegato Vitali durante l’incontro tenutosi giovedì pomeriggio – unitamente alla somma aggiuntiva dei Comuni, permettono di dare concretezza ad un’idea che può diventare realtà solo passando attraverso gambe e braccia delle persone che condividono gli stessi intenti, che in questo caso fanno capo alla volontà di ripristinare e fruire di spazi naturali che siano anche espressione di attrazione turistica". Risposta positiva dei sindaci Luca Pezzani di Petritoli, Giovanni Palmucci di Monte Giberto ed Ezio Iacopini di Ponzano di Fermo, presenti all’incontro. "Questo è solo il primo passo verso la redazione di un progetto più ampio che potrebbe coinvolgere altri Comuni, da sottoporre alla Regione e al Gal Fermano – ha concluso Vitali – con la consapevolezza che le grandi cose, partono da piccoli ma decisivi passi da fare nella stessa direzione". L’incontro ha visto anche la presenza di don Cristian, che nel suo intervento ha parlato dell’importanza del dialogo e dell’ascolto tra uomini, come punto di forza della ricostruzione sociale.

Paola Pieragostini